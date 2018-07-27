Yunanistan'daki yangına ilişkin 'kundaklamayı işaret eden ciddi bulgular' açıklaması

'VİCDANİ SEBEPLERDEN DOLAYI İSTİFA MEKTUBU SUNDUM'
Toskas, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a istifa mektubunu sunduğu bilgisini vererek, "Vicdani sebeplerden dolayı istifamı Başbakan'a sundum ancak mücadele sırasında bırakmanın doğru olmayacağını söyleyerek kabul etmedi" ifadelerini kullandı.
Çok kısa zamanda birden fazla yangının çıktığına işaret eden Toskas, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var" şeklinde konuştu.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ BULMAK İÇİN UYDU VERİLERİ KULLANILIYOR
Canakopoulos da uydu görüntüleri dahil olmak üzere yangının çıkış sebeplerine ilişkin tüm verilerin toplandığını belirterek, Başbakan'ın emriyle dosyanın ilgili adli birimlere gönderildiğini söyledi.
Canakopoulos, yangında tahliyenin gerçekleştirilemediğine ilişkin sorulara ise "Bazen gerçekler, insani imkanları aşıyor. Bir tahliye 5-6 saat sürebilir ama yangın sadece 1,5 saat sürdü" cevabını verdi.
İtfaiye Teşkilatı Başkanı Sotiris Terzoudis de yangınların çıktığı sırada rüzgarın saatte 100-120 kilometre hızla estiğine dikkati çekerek, "Tüm havadan müdahale ekiplerimiz yangın söndürme faaliyetlerine katıldı ancak yangının başlayışıyla bitişi arasındaki süre sadece 1,5 saatti." dedi.
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