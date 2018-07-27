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04:29 27 Temmuz 2018
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    Yunanistan’nın Mati bölgesinde yangından zarar gören alanlara havadan bakış.

    Yunanistan'daki yangına ilişkin 'kundaklamayı işaret eden ciddi bulgular' açıklaması

    © REUTERS / Antonis Nicolopoulos/Eurokinissi
    Avrupa
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    Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, ülkesindeki yangın faciasına ilişkin, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var" dedi.

    Yunanistan'da orman yangını
    © REUTERS /
    Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu
    Toskas ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, polis ve itfaiye şefleriyle başkent Atina yakınlarında 80'den fazla kişinin ölümüne sebep olan yangın felaketine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sorumluların hatalarını bulmak için ciddi çaba harcadıklarını belirten Toskas, "Ben idarede büyük bir hata göremiyorum. Kaybımız büyük, herkesi sarstı ancak bu kadar güçlük ve bu kadar çok kayıp ile durumu idare etmemiz güçtü" diye konuştu.

    'VİCDANİ SEBEPLERDEN DOLAYI İSTİFA MEKTUBU SUNDUM'

    Toskas, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a istifa mektubunu sunduğu bilgisini vererek, "Vicdani sebeplerden dolayı istifamı Başbakan'a sundum ancak mücadele sırasında bırakmanın doğru olmayacağını söyleyerek kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

    Çok kısa zamanda birden fazla yangının çıktığına işaret eden Toskas, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var" şeklinde konuştu.

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ BULMAK İÇİN UYDU VERİLERİ KULLANILIYOR

    Canakopoulos da uydu görüntüleri dahil olmak üzere yangının çıkış sebeplerine ilişkin tüm verilerin toplandığını belirterek, Başbakan'ın emriyle dosyanın ilgili adli birimlere gönderildiğini söyledi.

    Yangın faciasının yaşandığı Mati köyünde küller arasında bir Hz İsa uğuru
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketi: 80 ölü
    Müttefik ülkelerden yangının başladığı saat ve yerdeki uydu görüntülerini talep ettiklerini dile getiren Canakopoulos, "Yangının tam olarak nerede başladığını gösteren uydu verilerini birimlerimiz onayladı. İtfaiye de soruşturma başlattı." bilgisini paylaştı.

    Canakopoulos, yangında tahliyenin gerçekleştirilemediğine ilişkin sorulara ise "Bazen gerçekler, insani imkanları aşıyor. Bir tahliye 5-6 saat sürebilir ama yangın sadece 1,5 saat sürdü" cevabını verdi.

    İtfaiye Teşkilatı Başkanı Sotiris Terzoudis de yangınların çıktığı sırada rüzgarın saatte 100-120 kilometre hızla estiğine dikkati çekerek, "Tüm havadan müdahale ekiplerimiz yangın söndürme faaliyetlerine katıldı ancak yangının başlayışıyla bitişi arasındaki süre sadece 1,5 saatti." dedi.

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    Etiketler:
    Kundaklama, Yangın, Dimitris Canakopoulos, Yunanistan
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