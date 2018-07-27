Polonya'da göstericiler ile polis, karşılıklı göz yaşartıcı gaz kullandı

© AFP 2018 / JANEK SKARZYNSKI Polonya, tartışmalı Holokost yasasında değişikliğe gitti

Perşembe günü, başkentteki cumhurbaşkanlığı sarayının önü ile Polonya'nın diğer şehirlerinde yargı sistemindeki değişikliklere karşı protesto gösterileri gerçekleştirildi.

Varşova polisinin verdiği bilgilere göre, Varşova'da göstericilerden gelen ‘tehditle bağlantılı olarak', güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis açıklamasında ‘kalabalıktan birisinin polise doğru gaz sıktığını' idda etti. Buna karşılık görgü tanıklarından biri de, polisin bir anda gaz kullanmaya başladığını söyledi.

POLONYA'DA YARGI REFORMU

Temmuz ayı başlarında, Polonya'da Yüksek Mahkeme'yle ilgili yargıçların 65 yaşında emekliye ayrılacağı yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bununla birlikte, yargıçlar cumhurbaşkanına bir dilekçe ve sağlık belgesi sunarak görevlerine devam edebilecekler.

Ülkenin Yüksek Mahkemesi başkanı Malgorzata Gersdorf yeni yasaya uymayı reddederek izne ayrıldığını duyurdu. Gersdorf, mahkemenin birinci başkanı olarak görevine devam edeceğini de belirtti. Ancak iktidar partisi yetkilileri, Gersdorf'un artık bir yargıç olmadığından izne çıkamayacağını, emekliye ayrıldığını ifade ettiler. Malgorzata Gersdorf Kasım ayında 66 yaşına girecek.

Avrupa Komisyonu Aralık 2017'de, Polonya'yı AB Konseyi'nde oy kullanma hakkından mahrum bırakacak bir prosedür başlattı. Brüksel, Varşova'yı hukukun üstünlüğü ilkelerini ihlal etmekle suçluyor. AB Yürütme Kurulu, yargı reformu çerçevesinde Polonyalı yetkililer tarafından kabul edilen 13 kanunun, yargı üzerinde siyasi güç kontrolü sağladığını belirtti.

Avrupa Komisyonu, Varşova'ya AB normlarının mevzuatina uyma çağrısında bulunan dört öneri gönderdi.