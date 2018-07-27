Fransa’da Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki 3 şüpheliye soruşturma

Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan aşırı sağcı 10 kişi hakkında geçen ay soruşturma başlatılmıştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve 36 silahın ele geçirildiği ifade edilmişti.
Fransız basını, aralarında bir lider, bir kadın ve emekli polisin de olduğu 10 kişinin, Fransız halkını Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı gruba üye olduklarını yazmıştı.
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