Eski Katalonya Başkanı Puigdemont Belçika'ya döndü: Davamızı savunmak için Avrupa'nın dört yanına gideceğim

© REUTERS / Marcelo del Pozo İspanya yargısı Puigdemont dahil 6 Katalan için uluslararası yakalama emrini geri çekti

Kendisini karşılamak için İspanya'dan Brüksel'e gelen bağımsızlık yanlısı Katalonya Başkanı Quim Torra ile kameraların karşısına geçen ayrılıkçı Katalan lider, özerk bölgenin bağımsızlık davasına destek toplamak için Avrupa'da geziler yapacağını söyledi.

Puigdemont "Burası benim son durağım olmayabilir. Yolculuğumun son durağı burası değil" dedi. Katalan lider "Davamızı savunmak için Avrupa'nın dört yanına gideceğim" ifadelerini kullandı.

Puigdemont 25 Mart'ta Finlandiya'dan Belçika'ya dönerken Almanya'da gözaltına alınmıştı.

Alman mahkemesi 55 yaşındaki ayrılıkçı liderin İspanya'ya 'isyan' suçlamasından değil ancak 'kamu kaynaklarının kötüye kullanımı' suçlamasından iade edilebileceği hükmüne varmıştı.

İspanya bu öneriyi reddetmiş ve Puigdemont için çıkardığı uluslararası yakalama kararını iptal etmişti.

Ancak Puigdemont ve 5 Katalan siyasi hakkındaki suçlamalar halen yürürlükte olduğu için Puigdemont ve diğerleri bu ülkeye dönerse tutuklanabilir ve ağır hapis cezaları alabilir.