Karadağ vatandaşı olmanın yeni yolu: 'Satılık' pasaport

Karadağ hükümeti 1 Ekim'den itibaren ‘ekonomi' vatandaşlığı verme programını başlatmayı teklif etti.

Karadağ Bakanlar Kurulu'nun 87. oturumunun ardından yayınlanan basın açıklamasında, önerilen programın Karadağ ekonomisine yapılacak yatırım karşılığında bu ülkenin pasaportuna sahip olma olanağını öngördüğü belirtildi.

Program çerçevesinde para karşılığında Karadağ vatandaşı olmak için 2 ayrı alternatif sunuluyor.

İKİ SEÇENEK VAR

Ülkenin pasaportuna sahip olmak isteyen yatırımcıların ya gelişmemiş bölgelere 250 bin dolar ya da gelişmiş bölgelere 450 bin euro yatırması gerekecek.

Bunun yanısıra yatırım projelerinin önceden Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması gerekecek.

ARTI 100 BİN EURO HARÇ BEDELİ

Karadağ hükümeti ayrıca bu şekilde vatandaşlık almak için yapılacak başvurular üzerinden 100 bin euroya kadar harç bedeli tahsil edecek.

Karadağ hükümeti, yeni programın ülkeyi yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirmesini bekliyor.