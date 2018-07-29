Almanya'da ırkçılığa karşı #MeTwo hareketi

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Hollywood'daki cinsel taciz skandalı sonrası başlatılan #MeToo (Ben de) hareketine atfen #MeTwo etiketi Almanya'da trend olurken, birçok ünlü isim ve politikacı da attıkları tweet'lerle harekete destek verdi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas attığı tweet'te "Almanya'da ırkçılığın artık bir problem teşkil etmediğini düşünen varsa ona #MeTwo tweetlerini okumasını tavsiye ederim. Bu kadar çok insanın sesini yükseltmesi hem etkileyici hem de acı verici" ifadelerini kullandı. Maas kampanyaya da destek çağrısı yaptı: "Sesimizi onlarla birlikte yükseltelim: Irkçılığa karşı her zaman, her yerde."

Wer glaubt, Rassismus in Deutschland sei kein Problem mehr, dem empfehle ich, sich sämtliche #MeTwo-Tweets durchzulesen. Es ist beeindruckend und schmerzhaft, wie viele Menschen hier ihre Stimme erheben. Erheben wir unsere Stimme mit ihnen: gegen Rassismus, jederzeit, überall. — Heiko Maas (@HeikoMaas) July 27, 2018

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen "İlk görev dönemimde Federal Meclis İçişleri Komisyonu'ndan Reinhard Grindel ile bazı görüş ayrılıkları yaşadık. Her ikimiz de partimizin meclis grubunun uyum politikaları sözcülüğünü yürütüyorduk. Bana şöyle demişti "Başarılamamış uyumun bir örneğisiniz #Metwo"

In meiner ersten Wahlperiode hatte ich manche Auseinandersetzungen mit Reinhard Grindel im Innenausschuss des Bundestages. Beide waren wir Berichterstatter zum Thema Integration unserer Fraktionen. Er mal zu mir: „Sie sind ein Beispiel für nicht gelungene Integration.“ #metwo — Sevim Dagdelen, MdB (@SevimDagdelen) July 27, 2018

Eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise paylaştığı tweet'te öğrencilik yıllarında eğitimine nasıl devam etmek istediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıt üzerine kendisiyle nasıl dalga geçildiğini anlattı. Alman eğitim sisteminde en başarılı öğrenciler Gymnasium, en düşük akademik düzeydeki öğrenciler ise 'Hauptschule' tipi okullarda eğitimine devam ediyor. Özdemir tweet'te "4. sınıfta öğretmen eğitimimize nasıl devam edeceğimizi sordu. Elimi Gymnasium için kaldırdım. Öğretmen güldü, tüm sınıf da ona katıldı" diye aktardı.