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14:26 29 Temmuz 2018
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    Yunanistan'da orman yangını

    Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu: Hükümetin yangınla ilgili açıklamadığı şey şu ki...

    © REUTERS / Costas Baltas
    Avrupa
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    Yunanistan'daki orman yangınıyla ilgili yetkililere verip veriştiren İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Stathopulos "Büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyorlar ama binlerce küçük hata yapıldı" dedi. Stathopulos, tahliye zamanıyla ilgili tavsiyelerinde uyulmadığını belirtip rüzgar hızının tahmin edilememiş olmasını da eleştirdi.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Eric Vidal
    Çipras, yangın felaketinin sorumluluğunu üstlendi
    Yunanistan'da en az 88 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hükümete yönelik eleştiriler sürerken Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu'ndan sert bir açıklama geldi.

    12 bin 500 üyesi bulunan Federasyon’un Başkanı Dimitris Stathopulos "Hükümet, büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyor ama açıklamadığı şey şu ki, binlerce küçük hata yapıldı. Bütün o küçük hatalar büyük hatayı ortaya çıkardı ve görülmemiş sayıda ölümlerin yaşanmasının nedeni de bu" dedi.

    Yunanistan'daki yangın faciası
    © REUTERS / ARIS ERDOGDU
    Yunanistan'daki yangın faciası: Ölü sayısı 88'e yükseldi
    Observer'a konuşan Stathopulos, itfaiye biriminin yangından etkilenen bölgenin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak bu tavsiyenin dikkate alınmadığını söyledi. Duvar'ın Guardian gazetesinden aktardığına göre "İtfaiyeciler olarak insanları ve mülklerini korumaya yemin ederiz" diyen Stathopulos, "İlgili bölgelerin ne zaman tahliye edilmesi gerektiğini biliriz fakat bir sebepten ötürü tavsiyemize kulak verilmedi. Bu, ülkemiz için çok büyük bir trajedi ve özür dilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

    Yunanistan’nın Mati bölgesinde yangından zarar gören alanlara havadan bakış.
    © REUTERS / Antonis Nicolopoulos/Eurokinissi
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    Stathopulos'un bir diğer suçlaması da meteoroloji kurumunu hedef aldı. Stathopulos, meteorolojinin, rüzgâr hızının saatte 124 kilometreye yükseleceğini öngöremediğini söyledi. Yangın söndürme uçaklarının bu nedenle havalanamadığını anlatan Stathopulos "O rüzgârda kalkamadılar. Eğer meteoroloji kurumu tehlike seviyesini yükseltip uyarıda bulunmuş olsaydı, uçaklar başka bir havalimanına gitmiş olabilirdi. Rüzgâr öngörülemediği için kaynaklarımız dağınık halde kaldı" diye devam etti.

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    Etiketler:
    Yangın, Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu, Dimitris Stathopulos, Yunanistan
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