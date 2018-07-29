Macron’a verilen destek, rekor seviyede düştü

Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü (ifop) tarafından yapılan araştırma Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a verilen desteğin, personel şefinin eski yardımcısı Alexandre Benalla'nın davasına bağlı olarak rekor seviyede düştüğünü ortaya koydu.

© REUTERS / Philippe Wojazer 'Benallagate' skandalı hakkında ilk kez konuşan Macron: Tek sorumlu benim

Journal du Dimanche gazetesi için yapılan araştırmaya göre 18-27 Temmuz döneminde Fransa Cumhurbaşkanı’na verilen destek oranı yüzde 41’den yüzde 37’ye düştü. Böylelikle temmuz ortalamasına göre Fransızların sadece yüzde 39’u Macron’un faaliyetlerini ‘onayladı’.

Gazetenin haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı’na verilen desteğin en son ağustos 2017’de en düşük seviyede olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Haberde, “Böylelikle Macron, tersine rekor kırmış oldu” ifadelerine yer verildi.

18-19 Temmuz ve 25-27 Temmuz döneminde 2 aşamalı olarak yapılan araştırmaya 1981 kişi katıldı.

© REUTERS / Philippe Wojazer Fransa İçişleri Bakanı: Korumasının gösterici dövdüğünü Macron'a söylemedim

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un personel şefinin yardımcısı Alexandre Benalla, başkent Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülenmişti. Paris savcılığı kamu çalışanının şiddet kullanması, polis memuru gibi davranma ve polis işaretlerinin yasa dışı kullanılması gibi olası suçlar nedeniyle Benalla hakkında ön soruşturma başlatmış, olay Fransız toplumunda geniş yankıya neden olmuştu.

Macron'un kampanyası sırasında güvenliği sağlamakla görevli olan Benalla, Macron'un Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi sonrası Mayıs 2017'de saraydaki ekibe dâhil olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise çalışanının eylemlerinden hayal kırıklığına uğradığını söylemiş ve Benalla’nın yaptıklarını ihanet olarak nitelemişti.