'Vodafone'dan Mesut Özil'e ambargo' iddiası

Vodafone Türkiye'den açıklama isteyen Yeneroğlu, şunları yazdı:
"Şirketin imajı zarar görmesin gerekçesiyle Vodafone Almanya Mesut Özil ile hazırladığı reklam kampanyasını iptal etmiş. VodafoneTR'nin bu duruma bir izahatı vardır elbette…"
Şirketin imajı zarar görmesin gerekçesiyle #Vodafone Almanya #MesutÖzil ile hazırladığı reklam kampanyasını iptal etmiş. @VodafoneTR'nin bu duruma bir izahatı vardır elbette… https://t.co/0w6PKnsqVD via @faznet— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 28 Temmuz 2018
Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yoğun eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Futbol Birliği (DFB) yönetiminin kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.
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