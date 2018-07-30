'Vodafone'dan Mesut Özil'e ambargo' iddiası

© REUTERS / Edgar Su Ortaylı'dan Özil yorumu: Tavuklar bile güler

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Vodafone'un Mesut Özil'i reklam kampanyasından çıkardığı iddiasını içeren bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Vodafone Türkiye'den açıklama isteyen Yeneroğlu, şunları yazdı:

"Şirketin imajı zarar görmesin gerekçesiyle Vodafone Almanya Mesut Özil ile hazırladığı reklam kampanyasını iptal etmiş. VodafoneTR'nin bu duruma bir izahatı vardır elbette…"

Şirketin imajı zarar görmesin gerekçesiyle #Vodafone Almanya #MesutÖzil ile hazırladığı reklam kampanyasını iptal etmiş. @VodafoneTR'nin bu duruma bir izahatı vardır elbette… https://t.co/0w6PKnsqVD via @faznet — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 28 Temmuz 2018

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yoğun eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta Almanya Futbol Birliği (DFB) yönetiminin kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.