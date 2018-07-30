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14:28 30 Temmuz 2018
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Almanya: Erdoğan'ın ziyaret tarihi kesinleşmedi

    © REUTERS / Bernd Von Jutrczenka
    Avrupa
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    Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Almanya ziyareti için tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi. Dışişleri Bakanı Maas ise ziyarete yönelik eleştirilere yanıt verdi: "Zorlu partnerlerle hiç konuşulmaması gerektiği tezi beni hiçbir zaman ikna edememiştir."

    DW Türkçe'nin haberine göre, Alman Bild gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonbaharda Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini bildirmesinin ardından Erdoğan tartışmaları yeniden alevlendi.

    G20 Liderler Zirvesi, Hamburg'da başladı: Angela Merkel ve Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    'Erdoğan 4 yıl sonra Almanya'ya ilk resmi ziyaretini sonbaharda yapacak'
    Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcü vekili Esther Uleer, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik davetin uzun süre önce yapıldığını, ancak ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini" söyledi.

    Bild gazetesi Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürülmüştü.

    DAVET, SEÇİMLER ÖNCESİNDE YAPILDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda hükümetini ve ona destek çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i 'Nazi uygulamaları' ile suçladı.
    © AFP 2018 / DAVID GANNON
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    Almanya, Erdoğan'a yönelik davetini 24 Haziran seçimleri öncesinde yapmıştı.

    Cumhurbaşkanı Steinmeier, ikili ilişkilerde güven bunalımının aşılması ve normalleşme sürecinin başlatılması için Türkiye'nin ziyaret isteğini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi davet göndermiş, ancak Haziran ayında Türkiye'de erken seçimlere gidilmesi kararının ardından ziyaret planının seçim sonrasına bırakılması kararlaştırılmıştı.

    'ZORLU PARTNERLERLE KONUŞULMAMASI GEREKTİĞİ TEZİ, BENİ HİÇBİR ZAMAN İKNA EDEMEMİŞTİR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan.
    © AA / Kayhan Özer
    Cem Özdemir: Almanya, Erdoğan yüzünden elendi
    Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild gazetesine Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın ziyaretine yönelik eleştirileri geri çevirerek "Zorlu partnerlerle hiç konuşulmaması gerektiği tezi beni hiçbir zaman ikna edememiştir" dedi.

    Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat Partili üyesi ve dış politika uzmanı Elmar Brok da Erdoğan'a gönderilen daveti savunarak, "Elleri kanlı çok başka devlet başkanlarına kırmızı halı sermişliğimiz var. Sadece demokratlarla muhatap olmak istersek Almanya kısa süre içinde dünya politikasında yapayalnız kalır" diye konuştu.

    Yeşiller partisinin eski eş genel başkanı Cem Özdemir, Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edecek olmasını eleştirerek, "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" savunmuştu.

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    Etiketler:
    Bild gazetesi, Cem Özdemir, Frank-Walter Steinmeier, Heiko Maas, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
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