F-35, yakıt hortumunu tutturamadı

İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yapılan yakıt ikmalini gerçekleştiremedi. Uçağın pilotu, yakıt hortumunu tutturamadı.

© AP Photo / Tsering Topgyal Tinder'da İngiliz kadın pilotla tanışan bir hacker, F-35'lere ait gizli bilgileri ele geçirdi

İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yakıt ikmali yaparken başarısızlığa uğradı. İnternete yansıyan görüntülere göre, F-35 ilk denemesinde A330 Voyager uçağı tarafından uzatılan yakıt hortumuna çarptı. Pilot, zarar görmemesi için uçağı kenara çekti, ikinci denemede ise ikmal yapılabildi.

ABD yapımı F-35 Lightning uçağına havada yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Aksi takdirde içindeki yakıt depolarıyla uçağın hareket kabiliyeti yalnızca 900 kilometre ile sınırlı kalıyor.