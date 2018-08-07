‘Atina, Rusya ile diplomatik krizle ilgili bilgi sızdırmak istemedi, sızıntı ABD Büyükelçiliği üzerinden olabilir'

Yunanistan hükümetinden bir kaynak, Atina'nın Rus diplomatların sınırdışı edilmesine ilişkin bilgi sızdırmak istemeyip Rus büyükelçilikle krizi düzene sokmak için başka bir yöntem talebinde bulunduğunu, ancak durumun kontrolden çıktığını söyledi. Kaynak, sızıntının ABD'nin Atina Büyükelçiliği üzerinden gerçekleşmiş olabileceğini de vurguladı.

Yunan Kathimerini gazetesi, 11 Temmuz'da Atina'nın 2 Rus diplomatı sınırdışı ettiğini, 2 Rus diplomatın da ülkeye girişinin yasaklandığını yazmıştı. Habere göre, Atina'nın aldığı kararın gerekçesi de Yunanistan'ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleriydi. Bu adımın yanıtsız kalmayacağını belirten Moskova da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Politik Büro Başkanı Yorgosu Sakelariou'yu ‘istenmeyen kişi' ilan etti.

Sputnik'e konuşan Yunanistan hükümetinden bir kaynak, Atina'nın Rusya ile diplomatik krizle ilgili bilgi sızdırmak istemediğini, durumun kontrolden çıktığını söyledi.

Kaynak "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve hükümet diplomatların sınırdışı edilmesine yönelik bilginin sızmasını istemedi. Dışişleri, Rus büyükelçiliğe krizi düzene sokmak için başka bir yöntem önerdi. Atina gürültü koparmakistemedi. Ancak olanlar oldu, Kathimerini haberi yaptı" ifadelerini kullandı.

Kathimerini'yi ‘Batı yanlısı bir yayın organı' olarak tanımlayan kaynak, sızıntının ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden gerçekleşmiş olabileceğini de ekledi.

Kaynak "Daha sonra da Yunan tarafı da Rus tarafı da olayların gelişimini önleyemedi. İlişkilerin bozulması iki ülkenin de yararına değil" dedi.

© REUTERS / Michalis Karagiannis Yunanistan elçisi yeniden Rusya Dışişleri'ne çağırıldı

Kaynak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın 13 Haziran'daki Moskova ziyaretinden önce Atina'nın Rus diplomatları sınırdışı etme planının olmadığını belirtti.

Kaynak "Böyle bir plan olsaydı Kocias Moskova'ya gitmezdi. Ziyaretin amacı iki ülkenin ilişkilerinin son zamanlardaki çıkmazdan kurtarılmasıydı. İlişkilerin kötü olduğu söylenemez, ancak durgundu. Kocias ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde birçok konu ele alındı. Kocias'ın Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le yaptığı görüşme de çok güzel geçti" dedi.

‘SKRİPAL OLAYINDA KORKUNÇ BASKI YAPILMIŞTI'

© REUTERS / Phil Noble Rusya’dan İngiliz parlamenterin Skripal suçlamalarına yanıt

Sızıntının Kocias'ın ziyaretinden yaklaşık 1 hafta sonra gerçekleştiğini vurgulayan Kaynak, Batı ülkelerinin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından sonra Yunanistan'dan Rus diplomatları sınırdışı etmesi için Atina'ya ‘korkunç derecede' baskı yaptığını ifade etti.

Skripallerin zehirlenmesinden sonra İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuş ve Rus diplomatları sınırdışı etmişti. Londra'ya destek olan çok sayıda Batı ülkesi de ‘dayanışma' bahanesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmişti. Yunanistan, böyle bir adım atmayı düşünmediklerini belirtmişti.