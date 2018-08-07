Kayıt
17:56 07 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Yunanistan- Rusya

    ‘Atina, Rusya ile diplomatik krizle ilgili bilgi sızdırmak istemedi, sızıntı ABD Büyükelçiliği üzerinden olabilir'

    © REUTERS / Michalis Karagiannis
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yunanistan hükümetinden bir kaynak, Atina'nın Rus diplomatların sınırdışı edilmesine ilişkin bilgi sızdırmak istemeyip Rus büyükelçilikle krizi düzene sokmak için başka bir yöntem talebinde bulunduğunu, ancak durumun kontrolden çıktığını söyledi. Kaynak, sızıntının ABD'nin Atina Büyükelçiliği üzerinden gerçekleşmiş olabileceğini de vurguladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    Sputnik
    Rusya'dan Yunanistan'a nota
    Yunan Kathimerini gazetesi, 11 Temmuz'da Atina'nın 2 Rus diplomatı sınırdışı ettiğini, 2 Rus diplomatın da ülkeye girişinin yasaklandığını yazmıştı. Habere göre, Atina'nın aldığı kararın gerekçesi de Yunanistan'ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleriydi. Bu adımın yanıtsız kalmayacağını belirten Moskova da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Politik Büro Başkanı Yorgosu Sakelariou'yu ‘istenmeyen kişi' ilan etti.

    Sputnik'e konuşan Yunanistan hükümetinden bir kaynak, Atina'nın Rusya ile diplomatik krizle ilgili bilgi sızdırmak istemediğini, durumun kontrolden çıktığını söyledi.

    Kaynak "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve hükümet diplomatların sınırdışı edilmesine yönelik bilginin sızmasını istemedi. Dışişleri, Rus büyükelçiliğe krizi düzene sokmak için başka bir yöntem önerdi. Atina gürültü koparmakistemedi. Ancak olanlar oldu, Kathimerini haberi yaptı" ifadelerini kullandı.

    Kathimerini'yi ‘Batı yanlısı bir yayın organı' olarak tanımlayan kaynak, sızıntının ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden gerçekleşmiş olabileceğini de ekledi.

    Kaynak "Daha sonra da Yunan tarafı da Rus tarafı da olayların gelişimini önleyemedi. İlişkilerin bozulması iki ülkenin de yararına değil" dedi.

    Yunanistan- Rusya
    © REUTERS / Michalis Karagiannis
    Yunanistan elçisi yeniden Rusya Dışişleri'ne çağırıldı
    ‘ATİNA'NIN DİPLOMATLARI SINIRDIŞI ETME PLANI YOKTU'

    Kaynak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın 13 Haziran'daki Moskova ziyaretinden önce Atina'nın Rus diplomatları sınırdışı etme planının olmadığını belirtti.

    Kaynak "Böyle bir plan olsaydı Kocias Moskova'ya gitmezdi. Ziyaretin amacı iki ülkenin ilişkilerinin son zamanlardaki çıkmazdan kurtarılmasıydı. İlişkilerin kötü olduğu söylenemez, ancak durgundu. Kocias ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde birçok konu ele alındı. Kocias'ın Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le yaptığı görüşme de çok güzel geçti" dedi.

    ‘SKRİPAL OLAYINDA KORKUNÇ BASKI YAPILMIŞTI'

    Rusya'nın Londra Büyükelçiliği
    © REUTERS / Phil Noble
    Rusya’dan İngiliz parlamenterin Skripal suçlamalarına yanıt
    Sızıntının Kocias'ın ziyaretinden yaklaşık 1 hafta sonra gerçekleştiğini vurgulayan Kaynak, Batı ülkelerinin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından sonra Yunanistan'dan Rus diplomatları sınırdışı etmesi için Atina'ya ‘korkunç derecede' baskı yaptığını ifade etti.

    Skripallerin zehirlenmesinden sonra İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuş ve Rus diplomatları sınırdışı etmişti. Londra'ya destek olan çok sayıda Batı ülkesi de ‘dayanışma' bahanesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmişti. Yunanistan, böyle bir adım atmayı düşünmediklerini belirtmişti.

    Etiketler:
    açıklama, sızıntı, diplomat, sınır dışı, Kathimerini, Nikos Kocias, Yunanistan, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Patisi ile çağırma hareketi yapan yaklaşık 10.000 beyaz kedi heykeli Tokyo'daki Gotokuji tapınağının her yerine yayılmış durumda. Bu durum tapınağı hem Japonya içinden hem de ülke dışından sosyal medya meraklıları için bir çekim yeri haline getirmiş durumda. Hong Kong'dan gelen 25 yaşındaki Emily Lin adlı turist Aslında Google'da 'Tokyo'daki Instagram mekanları' diye arama yaptım. Burasının adı Instagram fotoğrafları için en uygun yerler arasındaydı. Bu kediler Japon kültüründe iyi şansı sembolize ediyor diye konuştu.
    Tokyo'daki 'Şanslı Kedi' tapınağı Instagram kullanıcıları için cazibe merkezi oldu
    Karikatür
    Tinder'da İngiliz kadın pilotla tanıştı, F-35'lere ait gizli bilgileri ele geçirdi
    Şamanlar
    İki dünya arasında: Sibirya'nın şamanları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet