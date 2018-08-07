‘Atina, Rusya ile diplomatik krizle ilgili bilgi sızdırmak istemedi, sızıntı ABD Büyükelçiliği üzerinden olabilir'

Sputnik'e konuşan Yunanistan hükümetinden bir kaynak, Atina'nın Rusya ile diplomatik krizle ilgili bilgi sızdırmak istemediğini, durumun kontrolden çıktığını söyledi.
Kaynak "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve hükümet diplomatların sınırdışı edilmesine yönelik bilginin sızmasını istemedi. Dışişleri, Rus büyükelçiliğe krizi düzene sokmak için başka bir yöntem önerdi. Atina gürültü koparmakistemedi. Ancak olanlar oldu, Kathimerini haberi yaptı" ifadelerini kullandı.
Kathimerini'yi ‘Batı yanlısı bir yayın organı' olarak tanımlayan kaynak, sızıntının ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden gerçekleşmiş olabileceğini de ekledi.
Kaynak "Daha sonra da Yunan tarafı da Rus tarafı da olayların gelişimini önleyemedi. İlişkilerin bozulması iki ülkenin de yararına değil" dedi.
Kaynak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın 13 Haziran'daki Moskova ziyaretinden önce Atina'nın Rus diplomatları sınırdışı etme planının olmadığını belirtti.
Kaynak "Böyle bir plan olsaydı Kocias Moskova'ya gitmezdi. Ziyaretin amacı iki ülkenin ilişkilerinin son zamanlardaki çıkmazdan kurtarılmasıydı. İlişkilerin kötü olduğu söylenemez, ancak durgundu. Kocias ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde birçok konu ele alındı. Kocias'ın Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le yaptığı görüşme de çok güzel geçti" dedi.
‘SKRİPAL OLAYINDA KORKUNÇ BASKI YAPILMIŞTI'
Skripallerin zehirlenmesinden sonra İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuş ve Rus diplomatları sınırdışı etmişti. Londra'ya destek olan çok sayıda Batı ülkesi de ‘dayanışma' bahanesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmişti. Yunanistan, böyle bir adım atmayı düşünmediklerini belirtmişti.
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