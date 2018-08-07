Erdoğan'ın Almanya'ya devlet ziyaretinin tarihi belli oldu

© AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında rekor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü, Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceğini duyurdu.

ASKERİ TÖREN, ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ

Erdoğan'ın 28 Eylül'de Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağı, ardından da onuruna verilecek akşam yemeğine katılacağı açıklandı.

MERKEL'LE DE GÖRÜŞECEK

© AFP 2018 / BARBARA SAX 54 Alman Türkiye sınırından geri çevrildi

Erdoğan, ziyareti sırasında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya gelecek.

Almanya Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan ile Merkel arasındaki görüşmelerin gündemi konusunda Alman tarafı Türk tarafıyla 'yakın istişare' içinde.

TUTUKLU ALMANYA VATANDAŞLARI GÜNDEMDE

Steinmeier, Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Almanya'dan Erdoğan ziyareti açıklaması: Tartışmalı konular masaya yatırılacak

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları gibi tartışmalı konuların da ele alınacağını belirtmişti.

Erdoğan'ın ziyareti Alman siyasiler arasında tartışmalara yol açtı.

'NORMAL BİR DEVLET BAŞKANI DEĞİL'

Yeşiller Partili Cem Özdemir, 'Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini' dile getirdi.

'PROTESTO DÜZENLENECEK'

Almanya Kürt Toplumu Derneği de Erdoğan'ın ziyaretini Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın önünde protesto edeceğini duyurdu.

ÖZİL KRİZİNİN ARDINDAN

Anamuhalefet partisi konumuna gelen aşırı sağcı çizgideki Almanya için Alternatif'in (AfD) de ziyaretine karşı çıktığı Erdoğan, Almanya'da en son Mesut Özil kriziyle gündem oldu.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'ın Nazi benzetmesi, Alman basınında geniş yankı buldu

Referandum sürecinde Ankara-Berlin gerilimi tavan yaparken Merkel dahil Almanları 'Nazilikle' suçlayan Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi Londra'ya yaptığı ziyaretteki görüşme davetine Alman milli takımının Türkiye kökenli 2 futbolcusu icabet etti.

Bunlar Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'dı. Görüşmenin ardından Alman siyaseti, medyası, kamuoyu ve taraftarlarının hedef tahtasına oturttuğu ikiliye Alman futbol federasyonundan da tepki gelmesi ipleri gerdi.

Almanya milli futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamaması üzerine 'aslında takıma hiç çağrılmamış olması gerektiği' eleştirileriyle karşılaşan Özil, milli formayı terk ettiğini duyurdu.