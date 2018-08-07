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    Temmuz 2018 NATO liderler zirvesinde Merkel-Erdoğan görüşmesi

    Erdoğan'ın Almanya'ya devlet ziyaretinin tarihi belli oldu

    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    Avrupa
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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya devlet ziyaretini 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği açıklandı.

    Almanya- Türkiye
    © AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ
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    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü, Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceğini duyurdu.

    ASKERİ TÖREN, ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ

    Erdoğan'ın 28 Eylül'de Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağı, ardından da onuruna verilecek akşam yemeğine katılacağı açıklandı.

    MERKEL'LE DE GÖRÜŞECEK

    Almanya - Türkiye
    © AFP 2018 / BARBARA SAX
    54 Alman Türkiye sınırından geri çevrildi

    Erdoğan, ziyareti sırasında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya gelecek.

    Almanya Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan ile Merkel arasındaki görüşmelerin gündemi konusunda Alman tarafı Türk tarafıyla 'yakın istişare' içinde.

    TUTUKLU ALMANYA VATANDAŞLARI GÜNDEMDE

    Steinmeier, Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.

    G20 Liderler Zirvesi, Hamburg'da başladı: Angela Merkel ve Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Almanya'dan Erdoğan ziyareti açıklaması: Tartışmalı konular masaya yatırılacak

    Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları gibi tartışmalı konuların da ele alınacağını belirtmişti. 

    Erdoğan'ın ziyareti Alman siyasiler arasında tartışmalara yol açtı.

    'NORMAL BİR DEVLET BAŞKANI DEĞİL'

    Yeşiller Partili Cem Özdemir, 'Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini' dile getirdi. 

    Frank-Walter Steinmeier
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Steinmeier: Erdoğan, Türkiye'nin inşa ettiği her şeyi tehlikeye atıyor

    'PROTESTO DÜZENLENECEK'

    Almanya Kürt Toplumu Derneği de Erdoğan'ın ziyaretini Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın önünde protesto edeceğini duyurdu.

    ÖZİL KRİZİNİN ARDINDAN

    Anamuhalefet partisi konumuna gelen aşırı sağcı çizgideki Almanya için Alternatif'in (AfD) de ziyaretine karşı çıktığı Erdoğan, Almanya'da en son Mesut Özil kriziyle gündem oldu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'ın Nazi benzetmesi, Alman basınında geniş yankı buldu
    Referandum sürecinde Ankara-Berlin gerilimi tavan yaparken Merkel dahil Almanları 'Nazilikle' suçlayan Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi Londra'ya yaptığı ziyaretteki görüşme davetine Alman milli takımının Türkiye kökenli 2 futbolcusu icabet etti.

    Bunlar Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'dı. Görüşmenin ardından Alman siyaseti, medyası, kamuoyu ve taraftarlarının hedef tahtasına oturttuğu ikiliye Alman futbol federasyonundan da tepki gelmesi ipleri gerdi.

    Almanya milli futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamaması üzerine 'aslında takıma hiç çağrılmamış olması gerektiği' eleştirileriyle karşılaşan Özil, milli formayı terk ettiğini duyurdu.

    Etiketler:
    Almanya Futbol Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası, Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Almanya Kürt Toplumu Derneği, İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Cem Özdemir, Heiko Maas, Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya
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