Erdoğan'ın Almanya'ya devlet ziyaretinin tarihi belli oldu

ASKERİ TÖREN, ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ
Erdoğan'ın 28 Eylül'de Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağı, ardından da onuruna verilecek akşam yemeğine katılacağı açıklandı.
MERKEL'LE DE GÖRÜŞECEK
Erdoğan, ziyareti sırasında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile biraraya gelecek.
Almanya Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan ile Merkel arasındaki görüşmelerin gündemi konusunda Alman tarafı Türk tarafıyla 'yakın istişare' içinde.
TUTUKLU ALMANYA VATANDAŞLARI GÜNDEMDE
Steinmeier, Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları gibi tartışmalı konuların da ele alınacağını belirtmişti.
Erdoğan'ın ziyareti Alman siyasiler arasında tartışmalara yol açtı.
'NORMAL BİR DEVLET BAŞKANI DEĞİL'
Yeşiller Partili Cem Özdemir, 'Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini' dile getirdi.
'PROTESTO DÜZENLENECEK'
Almanya Kürt Toplumu Derneği de Erdoğan'ın ziyaretini Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın önünde protesto edeceğini duyurdu.
ÖZİL KRİZİNİN ARDINDAN
Anamuhalefet partisi konumuna gelen aşırı sağcı çizgideki Almanya için Alternatif'in (AfD) de ziyaretine karşı çıktığı Erdoğan, Almanya'da en son Mesut Özil kriziyle gündem oldu.
Bunlar Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'dı. Görüşmenin ardından Alman siyaseti, medyası, kamuoyu ve taraftarlarının hedef tahtasına oturttuğu ikiliye Alman futbol federasyonundan da tepki gelmesi ipleri gerdi.
Almanya milli futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamaması üzerine 'aslında takıma hiç çağrılmamış olması gerektiği' eleştirileriyle karşılaşan Özil, milli formayı terk ettiğini duyurdu.
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