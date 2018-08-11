Lavrov: Rusya ve Yunanistan arasında işbirliği için sağlam bir zemin var

Atina ile Rus diplomatların sınırdışı edilmesi nedeniyle yaşanan gerginlik sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin halklarını medeni, ruhani ve kültürel kökenlerinin birleştirdiğini, uzun yıllardır mevcut olan dostluk ve sevginin birçok alanda işbirliği için sağlam bir zemin oluşturduğu söyledi.

Yunanistan’ın Korfu adasında 9-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Rusya-Yunanistan Hristiyan Kültür Festivali çerçevesinde açıklama yapan Lavrov, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 190., imzalanan karşılıklı barış anlaşmasının da 25. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Lavrov "Halklarımızı medeni, ruhani ve kültürel kökenleri birleştiriyor. Yüzyıllardır mevcut olan dostluk ve sevgi, farklı alanlarda faydalı bir işbirliği geliştirmek için sağlam bir zemin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Michalis Karagiannis Yunanistan, Moskova büyükelçisini geri çağırdı

Yunanistan’da düzenlenen Rusya Turizm Yılı’nın da bu işbirliğinin örneklerinden olduğubu belirten Lavrov, festivalin iki ülke arasındaki kültürel bağları ve halklar arasındaki iletişimi arttırmasını umduğunu ifade etti.

Korfu’da bu yıl 3. kez aynı festival düzenleniyor. Festivalde Yunanistan’ın ilk lideri Yannis Kapodistrias ve Rus amiral Fyodor Uşakov’un anısına sergiler düzenleniyor. Nitekim amiral Uşakov, Korfu’yu Fransız birliklerinden kurtardığı için aziz olarak görülüyor.

Uşakov, 1768-1774 ve 1787-1791 yılları arasındaki Rus-Türk savaşlarına katılmıştı.

Yunanistan’ın 2 Rus diplomatı sınırdışı edip 2 Rus diplomata da giriş yasağı getirmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Sputnik Rusya'dan Yunanistan'a nota

Bu arada Yunanistan’ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas’ı geri çağırmasıyla ilgili açıklama yapan Rus senatör Aleksey Puşkov da bunun Atina için bir getirisi olmayacağını, öncelikle kendileri için dezavantaj sağlayacağını ifade etti.

Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Puşkov "Büyükelçinin çağrılması her zaman olağanüstü bir adımdır. Yunanistan gerçekten büyükelçisini Moskova’dan çağırdıysa, Atina’da birileri fazla heyecana kapılmış olmalı. Bu adımın başta Yunanistan için bir getirisi yok. Atina bu durumda Rusya ile ilişkilerini daha da bozmaktan başka bir şey elde etmez" ifadelerini kullandı.

Отзыв посла — это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то полагаю, что в Афинах погорячились. Этот шаг невыгоден прежде всего самой Греции. Афины ничего не выиграют из-за обострения отношений с Россией. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 10, 2018

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