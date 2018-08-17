FSB: Ermenistan-Türkiye sınırını geçen bir Gine vatandaşı gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Ermenistan'daki sınır güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, Ermenistan-Türkiye sınırını yasadışı yollardan geçen bir Gine vatandaşı 13 Ağustos'ta gözaltına alındı.

Açıklamada "Rus sınır güçleri Artaşat birimi Aras Nehri üzerinden Ermenistan-Türkiye sınırını geçen bir kişiyi Yeghenavan yerleşim yerinde gözaltına aldı. İlk incelemelerde bu kişinin 1993 doğumlu ve Gine vatandaşı olduğu öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

ÜLKE TURU İÇİN İKNA ETMİŞ

Açıklamaya göre, gözaltına alınan kişi ifadesinde Gine'den İran'ın başkenti Tahran'a bir yüksek öğrenim kurumuna girmek için geldiğini ve Tahran'a geldikten sonra bir taksi şoförünün kendisini ülke turu için ikna ettiğini söyledi.

'TAKSİCİ PASAPORTA GÜRBULAK SINIR KAPISININ DAMGASINI VURDU'

İddiaya göre taksici, Gine vatandaşını kontrol noktalarını atlatarak Türkiye topraklarına götürdü, Türkiye'de adamın pasaportunu alıp üzerine Gürbulak araçlı geçiş noktasının damgasını vurdu. Daha sonra da yolcusuna pasaportu verip bilinmeyen bir yere gitti.

İfadesine göre 2 gün Türkiye toprakları üzerindeki terk edilmiş bir binada kalan ve burada parası ile cep telefonunu çaldıran Gine vatandaşı, yiyecek bir şeyler ararken Aras Nehri'ni geçti ve böylece sınır ihlali yapmış oldu.

FSB, gözaltına alınan Gine vatandaşını Ermeni güvenlik güçlerine teslim etti. Ermeni yetkilier olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için incelemesini sürdürüyor.