Almanya, ABD karşı diye Kuzey Akım 2’den vazgeçmeyecek

Andrea Nales, "Bir çok ülkeden enerji tedarik ediyoruz, başka bir gaz boru hattı bizi Rusya'ya bağımlı kılmaz" diye ekledi.
ABD KUZEY AKIMI-2' YE KARŞI
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Rus gazına milyarlarca dolar ödemekle ve onun için yeni bir boru hattı inşa etmeyi planlamakla suçladığı Almanya'yı sert sözlerle eleştirmişti.
Rusya, gaz boru hattı inşaatı projesinin tamamen ticari olduğunu ve bunu engelleme girişimlerinin politik bir nitelik taşıdığını defalarca ifade etti.
Kuzey Akım 2 projesi, Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsamaktadır. Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgelerinden Almanya'ya geçecek. Şimdi, gaz boru hattının işleticisi olan Nord Stream 2 AG şirketi, artık sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.
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