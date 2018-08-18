Almanya, ABD karşı diye Kuzey Akım 2’den vazgeçmeyecek

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy ABD'nin engellemelerine rağmen Kuzey Akım 2'de boru döşeme faaliyetleri başladı

SPD Genel Başkanı, Funke medya grubuyla yaptığı bir röportajda, "Sadece ABD başkanının karşı çıkması nedeniyle enerji politikası alanındaki anlaşmalarımızdan vazgeçemeyiz" dedi.

Andrea Nales, "Bir çok ülkeden enerji tedarik ediyoruz, başka bir gaz boru hattı bizi Rusya'ya bağımlı kılmaz" diye ekledi.

ABD KUZEY AKIMI-2' YE KARŞI

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Rus gazına milyarlarca dolar ödemekle ve onun için yeni bir boru hattı inşa etmeyi planlamakla suçladığı Almanya'yı sert sözlerle eleştirmişti.

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy ABD Kongresi’ne Kuzey Akım-2’ye yaptırım öngören tasarı sunuldu

Buna ek olarak, ABD makamları Kuzey Akım 2'ye karşı olduklarını defalarca belirttiler ve bu proje ve diğer Rus gaz boru hatları projelerine katılan şirketleri yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiler. Trump Helsinki'de Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ABD'nin kendi gazını Avrupa'ya ihraç ederek Kuzey Akım 2 ile rekabet edeceğini belirtmişti.

Rusya, gaz boru hattı inşaatı projesinin tamamen ticari olduğunu ve bunu engelleme girişimlerinin politik bir nitelik taşıdığını defalarca ifade etti.

Kuzey Akım 2 projesi, Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsamaktadır. Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgelerinden Almanya'ya geçecek. Şimdi, gaz boru hattının işleticisi olan Nord Stream 2 AG şirketi, artık sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.