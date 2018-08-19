'Türkiye'ye yardım' önerisi Almanya'da tartışma yarattı

Nahles, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye 'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir" şeklinde konuştu.
'MALİ YARDIM, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE GERİ DÖNÜŞ KOŞULUYLA OLABİLİR'
DW Türkçe'nin haberine göre, Nahles'in Türkiye 'ye yardım önerisi Alman siyasetçiler arasında tartışma başlattı. Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock, Türkiye'ye yardımın koşula bağlanmasını istedi. Partinin Eş Genel Başkanı Baerbock, Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte "Mali yardım ülkede sadece demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönüş koşuluyla olabilir" dedi.
'NE GEREKLİ, NE TAVSİYE EDİLİR'
'TÜRKİYE IMF'YA BAĞIMLILIĞI REDDEDİYORSA, ALMANYA YARDIM İÇİN HEMEN ATLAMAMALI'
Füracker, "Eğer Türkiye siyasi nedenlerle IMF'ye bağımlılığı reddediyorsa, Avrupa Birliği ya da Almanya karşılıklı yardım için hemen atlamamalı" dedi.
Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da Nahles'in "Türkiye 'deki siyasi durumu dikkate almadan" yaptığı yardım önerisini eleştirdi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan politikacı, Nahles eğer “gerçekten bunu kastettiyse” diye de ekledi.
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