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18:22 20 Ağustos 2018
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    Merkel ile Erdoğan

    Merkel: Türkiye'nin acil yardıma ihtiyacı yok

    © AA /
    Avrupa
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    Alman koalisyon hükümeti ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in Türkiye'ye mali yardım önerisine Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve Başbakan Angele Merkel yanıt verdi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
    © AFP 2018 / Bernd von Jutrczenka / dpa /
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    İlk açıklama Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert'den geldi.

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    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Türkiye'ye Almanya'dan bir yardımın 'şu an için gündemde olmadığını' söyleyen Seibert, bununla birlikte Alman hükümetinin ilkesel olarak ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye'den yana olduğunu belirtti.

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    Geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine dikkat çeken Seibert, telefon görüşmesinde Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi 21 Eylül'de her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık amacıyla bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını kaydetti.

    Ardından hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yönetim kurulu toplantısında Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'nin döviz krizini hafifletmek için mali yardımda bulunmaya yönelik acil bir ihtiyaç görmediğini söylediği öğrenildi. Toplantının ardından CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, gazetecilere ''Merkel şu an için Türkiye'ye özel yardımda bulunmaya yönelik bir aciliyet görmediğini net biçimde ifade etti'' dedi.

    Almanya parlamentosu
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    Almanya'daki Türkiye'ye yardım tartışmaları ile ilgili Eski Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de bir açıklama yaptı.

    Türkiye'ye koşulsuz mali yardıma karşı olduğunu söyleyen Özdemir, Türkiye'nin çökmesine izin verilmesi görüşünde olmadığını, ancak Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardım etmesi gerektiğini savundu.

    Yeşiller'in eski lideri, Türkiye'ye yardım koşulları olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi, 'vurguncu ekonomi modelinin reformdan geçirilmesi', Erdoğan'ın 'cezaevine ait olmayan kişileri serbest bırakmasını' ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını gösterdi.

    Etiketler:
    Alman hükümeti, Yeşiller, IMF, Cem Özdemir, Steffen Seibert, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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