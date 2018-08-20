Merkel: Türkiye'nin acil yardıma ihtiyacı yok

© AFP 2018 / Bernd von Jutrczenka / dpa / Almanya'nın önde gelenlerinden Türkiye uyarıları: Saldırılmaz olabilmek için nükleer bombaya başvurabilir

İlk açıklama Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert'den geldi.

SEIBERT: EKONOMİK AÇIDAN İSTİKRARLI TÜRKİYE'DEN YANAYIZ

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Türkiye'ye Almanya'dan bir yardımın 'şu an için gündemde olmadığını' söyleyen Seibert, bununla birlikte Alman hükümetinin ilkesel olarak ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye'den yana olduğunu belirtti.

ÖNCE BAKANLAR, SONRA ERDOĞAN

Geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine dikkat çeken Seibert, telefon görüşmesinde Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi 21 Eylül'de her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık amacıyla bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Ardından hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yönetim kurulu toplantısında Başbakan Angela Merkel'in Türkiye'nin döviz krizini hafifletmek için mali yardımda bulunmaya yönelik acil bir ihtiyaç görmediğini söylediği öğrenildi. Toplantının ardından CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, gazetecilere ''Merkel şu an için Türkiye'ye özel yardımda bulunmaya yönelik bir aciliyet görmediğini net biçimde ifade etti'' dedi.

.@_A_K_K_: "Die Parteivorsitzende Angela #Merkel hat heute erklärt, dass sie keine Notwendigkeit sieht über Hilfen für die Türkei zu sprechen." — CDU Deutschlands (@CDU) 20 Ağustos 2018

© REUTERS / Fabrizio Bensch 'Türkiye'ye yardım' önerisi Almanya'da tartışma yarattı

Almanya'daki Türkiye'ye yardım tartışmaları ile ilgili Eski Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de bir açıklama yaptı.

Türkiye'ye koşulsuz mali yardıma karşı olduğunu söyleyen Özdemir, Türkiye'nin çökmesine izin verilmesi görüşünde olmadığını, ancak Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardım etmesi gerektiğini savundu.

Yeşiller'in eski lideri, Türkiye'ye yardım koşulları olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi, 'vurguncu ekonomi modelinin reformdan geçirilmesi', Erdoğan'ın 'cezaevine ait olmayan kişileri serbest bırakmasını' ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını gösterdi.