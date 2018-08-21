'Amesbury olayından sağ kurtulan Rowley, yeniden hastaneye kaldırıldı'

İngiltere'nin Amesbury kentinde zehirlenen 2 kişiden biri olan ve sağ kurtulan Charlie Rowley'in görme sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kız arkadaşı Dawn Sturgess'la birlikte Amesbury'de zehirlenen ve sinir gazına maruz kaldıkları iddia edilen Charlie Rowley, olaydan sağ kurtulmuş ve 20 Temmuz'da kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

Rowley'in ağabeyi, kardeşinin görme sorunu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığını söyledi.

'HER ŞEYİN BULANIK GÖRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

The Guardian'a konuşan Matthew Rowley "Bana göremediğini, her şeyin bulanık göründüğünü söyledi. Bu pek iyi değil. Kız arkadaşı öldü, kendisi komadan çıktı. Yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı ve birden yeniden yoğun bakım ünitesine geri döndü" dedi.

Kardeşine şu an uygulanan tedavinin zehirlenme olayı ile bir bağlantısı olup olmadığını bilmediğini belirten Rowley, panik yaratmak istemediğini ifade etti.

Rowley, kardeşinden telefonla daha fazla bilgi alamadığını da ekledi.

Salisbury Bölge Hastanesi'nden bir kaynak da hastanede sinir gazı zehirlenmesiyle bağlantılı olarak tedavi gören kimsenin olmadığını belirtti.

© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe Amesbury olayından sağ kurtulan Rowley: Parfüm şişesi kapalı ve paketli bir kutudaydı

Rowley ve Sturgess, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Salisbury yakınlarında bulunan Amesbury'deki evlerinde 30 Haziran'da bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta sonra Sturgess hayatını kaybetmişti. Rowley de 20 Temmuz'da taburcu edilmişti. Çiftin, Skripallerin zehirlendiği Noviçok maddesine maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de bilincini kaybetmiş şekilde bulunmuştu. İngiltere, olayda A-234 (Noviçok) maddesinin kullanıldığını iddia etmiş ve hiçbir kanıt olmadan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.