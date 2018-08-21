Çipras: Yunanistan modern bir Odysseia'dan geçip İthaka'ya vardı

Yunanistan'ın 2010'da mahkum edildiği 'kurtarılma' paketinden 8 yıl sonra 'kurtulmasının' ardından, Başbakan Aleksis Çipras mitolojik bir yerden antik Yunan efsanelerine göndermelerle dolu bir konuşmayla halkına seslendi.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis/File Photo Yunanistan 'kurtarılmaktan' nihayet kurtuldu

Homeros'un İlyada destanının devamı olan Odysseia'nın kahramanı Odysseus'un 10 yıllık macera dolu bir yolculukla geri döndüğü İthaka Adası'na giden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, televizyonlardan canlı yayımlanan bir konuşma yaptı.

Ege'nin batısındaki adada bir tepeye çıkıp 20 Ağustos itibarıyla kurtarma programının sona erdiğini teyit eden Çipras, Yunanistan'ın yeniden normal bir ülkeye dönüşmeye hazır olduğunu söyledi.

''2010'dan beri Yunanistan modern bir Odysseia'dan geçti'' diyen SYRIZA lideri, ''İthaka daha başlangıç'' vurgusu yaptı. Kredi verenlerin taleplerine boyun eğilerek halkı fakirleştiren, devleti küçülten kemer sıkma programlarının uygulanmasının ardından Yunanistan'ın mali özgürlüğünü yeniden kazandığı mesajını verdi.

2010 yılında dönemin Başbakanı Yorgos Papandreu Ege'nin doğusundaki Kastellorizo (Meis) Adası'nda yaptığı açıklamayla devletin iflas ettiğini ve mali yardım almaya mecbur olduklarını duyurmuştu.

Çipras ise Truva Savaşı'nın gönülsüz kahramanı Kral Odysseus'un denizlerde büyük zorluklar aşarak İthaka'ya varmasına atıfla şunları söyledi:

''Artık varış noktasına ulaştık. Beraberlerinde kemer sıkma, ekonomik durgunluk getirip ülkemizi sosyal bir çöle çeviren kurtarma programları devri artık bitti. Ülkemiz kendi kaderini ve kendi geleceğini belirleme hakkını yeniden kazanıyor. Yabancı yetkililer tarafından dışardan politikalar dayatılmadan, zorbalık ve şantaja uğramadan, halkımız fedekarlık yapmak zorunda kalmadan, normal bir Avrupa ülkesi gibi olacağız.''

"Milli gelirimizin yüzde 25'ini kaybettik, her 10 kişiden 3'ü, her 10 gençten 6'sı işsiz kaldı. 65 milyar euroluk kemer sıkma önlemi uygulandı'' hatırlatması yapan Çipras, mali krize ve kurtarma paketlerine neden ve kimlerin sebebiyle mecbur kaldıklarının unutulmayacağını belirtti.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Yunanistan, 8 yıl süren ekonomik kurtarma programını geride bıraktı 9

2015'te AB ve IMF'ye meydan okuması umuduyla seçimle işbaşına getirilen, ama iflas ilan etmek ya da euro'dan çıkmak yerine kurtarma programlarıyla uzlaşma yoluna giden 44 yaşındaki solcu lider, 3.5 yıl önce halktan aldıkları talimat doğrultusunda bugün kurtarma paketinden çıkmayı başardıklarını dile getirdi.

Çipras, geçmişte yapılan hataları unutmadan yeni bir döneme başlayacaklarına işaret ederek, "Gideceğimiz yere ulaştık, memorandumdan çıktık. Ancak burada durmayacağız. Önümüzde yeni mücadeleler var'' dedi.

Yine de bu açıklamalar, Yunanistan'ın borç yükünden ve mali denetimden tümüyle çıktığı anlamına gelmiyor. Hala 2019 ve 2020'de uygulaması gereken vergi artırımları ve emeklilik kesintileri de var.