Çipras: Yunanistan modern bir Odysseia'dan geçip İthaka'ya vardı

Ege'nin batısındaki adada bir tepeye çıkıp 20 Ağustos itibarıyla kurtarma programının sona erdiğini teyit eden Çipras, Yunanistan'ın yeniden normal bir ülkeye dönüşmeye hazır olduğunu söyledi.
''2010'dan beri Yunanistan modern bir Odysseia'dan geçti'' diyen SYRIZA lideri, ''İthaka daha başlangıç'' vurgusu yaptı. Kredi verenlerin taleplerine boyun eğilerek halkı fakirleştiren, devleti küçülten kemer sıkma programlarının uygulanmasının ardından Yunanistan'ın mali özgürlüğünü yeniden kazandığı mesajını verdi.
Çipras ise Truva Savaşı'nın gönülsüz kahramanı Kral Odysseus'un denizlerde büyük zorluklar aşarak İthaka'ya varmasına atıfla şunları söyledi:
''Artık varış noktasına ulaştık. Beraberlerinde kemer sıkma, ekonomik durgunluk getirip ülkemizi sosyal bir çöle çeviren kurtarma programları devri artık bitti. Ülkemiz kendi kaderini ve kendi geleceğini belirleme hakkını yeniden kazanıyor. Yabancı yetkililer tarafından dışardan politikalar dayatılmadan, zorbalık ve şantaja uğramadan, halkımız fedekarlık yapmak zorunda kalmadan, normal bir Avrupa ülkesi gibi olacağız.''
"Milli gelirimizin yüzde 25'ini kaybettik, her 10 kişiden 3'ü, her 10 gençten 6'sı işsiz kaldı. 65 milyar euroluk kemer sıkma önlemi uygulandı'' hatırlatması yapan Çipras, mali krize ve kurtarma paketlerine neden ve kimlerin sebebiyle mecbur kaldıklarının unutulmayacağını belirtti.
Çipras, geçmişte yapılan hataları unutmadan yeni bir döneme başlayacaklarına işaret ederek, "Gideceğimiz yere ulaştık, memorandumdan çıktık. Ancak burada durmayacağız. Önümüzde yeni mücadeleler var'' dedi.
Yine de bu açıklamalar, Yunanistan'ın borç yükünden ve mali denetimden tümüyle çıktığı anlamına gelmiyor. Hala 2019 ve 2020'de uygulaması gereken vergi artırımları ve emeklilik kesintileri de var.
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