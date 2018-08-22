Rusya vatandaşı terör saldırısı planı şüphesiyle Berlin'de gözaltına alındı

© AFP 2018 / SAFIN HAMED Kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaşan Ezidi kadın, hikayesini Sputnik’e anlattı

Söz konusu gözaltı haberi Alman yetkililerin IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve Berlin'de biyolojik silah kullanarak bir saldırı planladığı öne sürülen bir kadını gözaltına almasının ardından geldi.

Yetkililer yaptığı açıklamada 31 yaşındaki Rusya vatandaşı Magomed Ali C.'yi 9 Ağustos'ta çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına aldıklarını, şüphelinin apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti.

Açıklamada Rusya vatandaşının 'devlete karşı ciddi bir suç hazırlığı içinde olduğu ve patlayıcı kullanarak suç işleme planı yaptığından' şüphelenildiği vurgulandı.

Şüphelinin Fransa'da geçen yıl gözaltına alınan Clement B. adlı kişiyle birlikte çalıştığından şüphelenildiği de aktarıldı.

Soruşturmacılar "Radikal İslamcı olan şüpheli, Clement B. ile birlikte patlayıcı üretmek istedi. Bunu Almanya'da bilinmeyen bir tarih ve yerde yaparak olabildiğince fazla insana zarar vermek için eyleme dökeceklerdi" ifadesini kullandı.

Fransız polisi 2007 yılında Clement B.'nin evinde yapılan aramada silah, patlayıcı ve IŞİD bayrağı bulmuştu.