AK Parti'li yetkili Spiegel'e Konuştu: Erdoğan, IMF'dense ulusal bir iflası kabul eder

Alman dergisi Der Spiegel, AK Partili bir yetkilinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini IMF'ye teslim etmekten çok ulusal bir iflas kabul etmeye daha istekli olurdu" yorumunda bulunduğunu yazdı.

Almanya'da yönetim kademelerinde AK Parti hükümetine karşı pek de sempati duyulmadığını kaydeden Spiegel, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump'ın son hamleleriyle değişmeye başladığını yazdı.

Der Spiegel'de yayımlanan yazıya göre, Erdoğan'ın Alman hükümetini Nazi yöntemlerini benimsemekle suçlaması, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına Hıristiyan Demokratlar'a (CDU) oy vermemeleri gerektiğini söylemesi ve Türkiye basınında Merkel'in Hitler bıyığıyla resmedilmesinden sonra sessiz kalmış olması gibi sebeplerle Almanya 'da AK Parti hükümetine pek de sempati beslenmediği biliniyordu. Ancak yazıya göre, bu durum artık değişti ve Alman hükümeti Erdoğan'a daha yumuşak yaklaşıyor.

Sol haber'in aktardığına göre, yazıda, bunun sebebi olarak artık Almanya için yeni bir 'ilkel' ve 'kabul edilemez' davranışlarda bulunan karakterin yani ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya çıkması gösterildi.

Yazıda bu durum, Trump'ın Almanya ve Türkiye'yi bir araya getirdiği şeklinde yorumlandı.

Sosyal Demokratlar'ın (SPD) başkanı Andrea Nahles, Türkiye'ye Alman yardımı olasılığını soru önergesi olarak verdiğinde, hükümetten olumsuz cevap gelmişti.

SPD'den Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz da keza bu fikre fazla sıcak bakmamıştı. İki hafta önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin ekonomik anlamda istikrarlı olmasının Almanya'nın çıkarına olduğunu söylemişti.

GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞIYOR

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’ye geliyor

Dergi, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un, Türk mevkidaşı Berat Albayrak'ı Berlin'e davet ettiğini ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in birkaç hafta sonra Türkiye'ye bir ziyaret planladığını hatırlatarak Alman hükümetinin, Türkiye'ye yeni yaklaşımıyla, Trump'a ve piyasalara bir mesaj göndermek istediğini ileri sürdü.

Fakat Spiegel'e göre Merkel için, Erdoğan'a verilen herhangi bir Alman desteği onu garip bir duruma sokuyor. Çünkü Merkel mülteci anlaşmasından bu yana, Erdoğan'ın kendisine şantaj yapmasına izin vermekle suçlanıyor. Türkiye'ye gelen milyonlarca Suriyeli mültecinin de Almanya 'ya baskı uygulayabileceği her fırsatta tekrar gündeme getiriliyor. Spiegel'e konuşan bir AK Partili yetkili, "Türkiye kaos içine girerse, bundan zarar görecek ABD değil, her şeyden önce Avrupa" yorumunda bulunmuştu.

'ERDOĞAN AYNI ANDA AVRUPA'YA VE ABD'YE KARŞI ÇIKAMAYACAĞINI BİLİYOR'

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND AB yetkilisi: Türkiye için doğru adres IMF

Türk mevkidaşı Albayrak ile yapılacak görüşmelerde Scholz'un Türkiye'yi IMF yardımı almaya ikna etmeye çalışacağı da Spiegel'in yazısında gündeme geldi.

Fakat dergiye konuşan AK Partili bir yetkili, "Erdoğan, kendisini IMF'ye teslim etmekten çok ulusal bir iflas kabul etmeye daha istekli olurdu" yorumunda bulundu.

Spiegel'e göre, Almanya, Türkiye için özel bir önem taşıyor ve Erdoğan, Alman hükümetiyle husumetlerini kapatmaya gayret gösteriyor.

İlk adım olarak, bütün bakanlarına Almanya 'ya karşı sözlü saldırılarını azaltma talimatı verdi. Spiegel'e konuşan AK Partili yetkili "Erdoğan bir pragmatist" yorumunda bulunurken "Aynı zamanda Avrupa'ya ve ABD'ye karşı çıkamayacağını biliyor" sözlerini kullandı.