Düğününde Putin'le dans eden Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Gerçek bir şölen oldu

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı düğünüyle ilgili ayrıntıları anlattı. Kneissl, Putin’in daveti kabul etmesini beklemediklerini, düğünün gerçek bir şölen haline geldiğini söyledi.

Ö1 radyosuna konuşan Kneissl, Putin’in katıldığı ve birlikte dans ettikleri düğünle ilgili soruları yanıtladı.

Putin’in daveti kabul etmesini hiç beklemediğini belirten Kneissl, haziran başında Rus hükümetinden ve Kremlin idaresinden meslektaşlarını davet ettiğini, 5 Haziran’da Putin Viyana’ya gittiğinde spontane bir şekilde onu da davet ettiğini belirtti.

Russian President Vladimir Putin dances with Austrian Foreign Minister Karin Kneissl during her wedding to Austrian businessman Wolfgang Meilinger in Gamlitz, August 18 #Russia #Austria pic.twitter.com/RbZH0llWw5 — BusinessCentralAsia (@BCAmagazine) August 26, 2018

​Kneissl basında geniş yer bulan düğününün Avusturya’daki manzaraları ve adetleri gözler önüne serdiğini, turizmin gelişmesine olumlu bir katkısı olabilecek gerçek bir şölene dönüştüğünü söyledi.

Watch #Putin dance with the bride and offer his congratulations to Austrian Foreign Minister Karin Kneissl at her wedding! 👍 pic.twitter.com/hFyaszlAf5 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) August 21, 2018

​‘PUTİN’LE BİRBİRİMİZİ EĞİLEREK SELAMLADIK’

Kneissl, Putin’le ettiği danstan sonra hafifçe öne eğilerek selam vermesine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Kneissl “Baloya gittiyseniz en sonunda bunun yapıldığını görmüşsünüzdür. Rus lider benden önce eğildi, sonra da ben de ona eğilerek karşılık verdim” dedi. Kneissl, bu davranışın nasıl ‘çiz çökme’ gibi nitelendirildiğini anlayamadığını da ekleyerek “Beni bilenler kimsenin önünde eğilmeyeceğimi de bilirler” dedi.