Zaharçenko'nun cenazesi toprağa verildi

Cenaze töreninde Rusya, Güney Osetya, Abhazya, Kırım Cumhuriyeti'nden temsilciler, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, parlamento başkanı Denis Puşilin, DNR Savunma Bakanı Vladimir Kononov, diğer bakanlık ve kurum temsilcileri hazır bulundu.
Mezarlığa ayrıca bireysel olarak Zaharçenko'ya veda etmek için gelen yüzlerce kişi de cenazeye katıldı.
DNR güvenlik güçlerinden bir kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Zaharçenko ile vedalaşma merasiminin olaysız geçtiğini aktardı.
© Sputnik / Mikhail Voskresensky
Daha önce, DNR lideri Aleksandr Zaharçenko'yu anmak ve kendisine veda etmek için 120 binden fazla kişinin vedalaşma merasimine katıldığı bildirilmişti.
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