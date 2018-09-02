Zaharçenko'nun cenazesi toprağa verildi

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) bombalı suikasta kurban giden lideri Aleksandr Zaharçenko ile vedalaşma merasiminin sona erdiği ve cenazesinin Yujnoe mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

Sputnik muhabirinin vedalaşma töreninin düzenlendiği Donetsk'ten aktardığına göre Zaharçenko'nun cenazesi, opera tiyatrosu binasından çıkarıldıktan sonra alkışlarla Yujnoe mezarlığına uğurlanarak, toprağa verildi.

Cenaze töreninde Rusya, Güney Osetya, Abhazya, Kırım Cumhuriyeti'nden temsilciler, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, parlamento başkanı Denis Puşilin, DNR Savunma Bakanı Vladimir Kononov, diğer bakanlık ve kurum temsilcileri hazır bulundu.

Mezarlığa ayrıca bireysel olarak Zaharçenko'ya veda etmek için gelen yüzlerce kişi de cenazeye katıldı.

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DNR güvenlik güçlerinden bir kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Zaharçenko ile vedalaşma merasiminin olaysız geçtiğini aktardı.

Daha önce, DNR lideri Aleksandr Zaharçenko'yu anmak ve kendisine veda etmek için 120 binden fazla kişinin vedalaşma merasimine katıldığı bildirilmişti.