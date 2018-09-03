Fransa'dan İdlib açıklaması: Rusya ve Türkiye ile çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib konusunda Rusya ve Türkiye ile bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Le Drian, France Inter radyosu, Le Monde gazetesi ve France 2 televizyon kanalının ortak programında açıklamalarda bulundu.

İdlib'de bir katliamın yaşanmaması için Fransa'nın Astana grubuyla çalıştığını belirten Le Drian, "İdlib'deki tek çözüm siyasi bir çözüm" dedi. Le Drian, Suriye'de anayasa reformu ve seçimlerin yapılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İdlib'de insani durumun çok kötü ve güvenlik açısından 'saatli bomba' gibi olduğunu dile getiren Le Drian, "Eğer İdlib savaşı olursa burada yaşanacaklar Halep'te yaşanan acı ve katliamlardan çok daha basit kalır. Bu nedenle bu saatli bombanın patlamaması için uluslararası toplumun ve harekete geçebilecek herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron ile Rus ve Türklere bunu söylüyoruz çünkü İdlib Türkiye sınırında" diye konuştu.

İdlib konusunda aciliyetin olduğunu ve Astana grubun garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın bu soruna çözüm bulmalarını istediğini söyleyen Le Drian, İdlib'de savaşın çıkması halinde mültecilerin Türkiye'ye geleceğine dikkati çekti.

'RUSYA VE TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ETKİLEYECEK İNSANİ TRAJEDİDEN KAÇINMAK GEREK'

İdlib ile ilgili, "Rusya ve Türkiye’nin itibarını her şekilde etkileyecek insani trajediden kaçınmak gerekir. Rusya ve Türkiye ile bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulunan Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki durumla ilgilenmediği yönündeki soruya ilişkin ABD'nin Suriye'den çekilmediğini ve Suriye'nin kuzeydoğusunda varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

© Sputnik / Kiril Kallinikov Rusya: Yabancı partnerlerimizi İdlib’de ateşle oynamamaları konusunda uyardık

Le Drian, Fransa'da ve Avrupa'da terör saldırılarının olası artışıyla ilgili soruya, "Belki Avrupa'da (terör saldırısı) olmaz. Terör örgütleri var ve Rusya bunu biliyor. Orta Asya'dan çok terörist geliyor" yanıtı verdi.

Fransız Bakan, İran nükleer anlaşmasının sürdürülebilmesi için ABD, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya ile çalıştıklarını sözlerini ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim’le Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yabancı partnerleri, İdlib’de ateşle oynamamaları konusunda uyardıklarını belirtmişti. Lavrov, ''Batı bir kez daha İdlib’deki terörle mücadele operasyonlarını zorlaştırmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığımız ve Dışileri Bakanlığımız aracılığıyla Batılı partnerlerimizi ateşle oynamamaları konusunda uyardık" demişti.