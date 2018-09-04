Yunanistan Yüksek Mahkemesi, ABD'nin talebiyle tutuklanan Rusya vatandaşını sınırdışı etme kararı aldı

Rusya Başsavcılığı'nın ardından, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 4 milyar dolarlık bitcoin dolandırıcılığını yönettiği iddiasıyla tutuklanan Aleksandr Vinnik'i sınırdışı etmeye karar verdi.
Sputnik
Mahkeme, kararını 14 Eylül'de yazılı olarak yayınlayacak.
Vinnik, 25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanmıştı. Vinnik'in 4 milyar dolarlık bitcoin dolandırıcılığını yönetmesi dışında bilgisayar hackerlığından 2011'den beri uyuşturucu ticaretine hizmet etmek gibi suçlarla ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Vinnik, karar verilmesi halinde ABD'de 55 yıl hapis cezası alabilir.
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