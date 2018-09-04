Yunanistan Yüksek Mahkemesi, ABD'nin talebiyle tutuklanan Rusya vatandaşını sınırdışı etme kararı aldı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Rusya Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda siber suçlara iştigal ettiği iddiasıyla ABD'nin talebiyle tutuklanan 7 Rus vatandaşından biri olan Aleksandr Vinnik'i sınırdışı etme kararı aldı.

Rusya Başsavcılığı'nın ardından, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 4 milyar dolarlık bitcoin dolandırıcılığını yönettiği iddiasıyla tutuklanan Aleksandr Vinnik'i sınırdışı etmeye karar verdi.

Mahkeme, kararını 14 Eylül'de yazılı olarak yayınlayacak.

Vinnik, 25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanmıştı. Vinnik'in 4 milyar dolarlık bitcoin dolandırıcılığını yönetmesi dışında bilgisayar hackerlığından 2011'den beri uyuşturucu ticaretine hizmet etmek gibi suçlarla ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Vinnik, karar verilmesi halinde ABD'de 55 yıl hapis cezası alabilir.