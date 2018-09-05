İngiltere, 'Skripal vakası şüphelisi' Rusların isimlerini açıkladı

BREAKING: suspects named in Skripal poisoning #Novichok #Salisbury #Skripals pic.twitter.com/U95dUbW0YL— Rupert Evelyn (@rupertevelyn) September 5, 2018
Öte yandan Hemming, Rusya anayasasının Rus vatandaşlarının suçlandıkları ülkeye iadesine izin verdiği için Rusya'dan bu kişilerin iadesini istemeyeceklerini de sözlerine ekledi. Savcı Hemming bunun yerine şüpheliler hakkında Avrupa genelinde bir yakalama kararı çıkarılacağını belirtti.
Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.
Londra zehirlenme olayı hakkında hiç beklemeden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.
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