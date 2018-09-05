İngiltere, 'Skripal vakası şüphelisi' Rusların isimlerini açıkladı

İngiliz savcılar, Skripal vakası kapsamında iki Rusya vatandaşı hakkında suçlama yöneltmeye yetecek kadar kanıt toplayabildiklerini söyledi. Söz konusu Rusya vatandaşlarının isimleri de açıklandı.

© AP Photo / Amy Harris Roger Waters Skripal vakası, Ukrayna krizi ve Beyaz Miğferleri 'yutmamış'

İngiliz Kraliyet Savcılığı Teşkilatı yetkilisi Sue Hemming, isimlerini Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak verdiği Rus şüphelilere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'yı öldürmek için komlo kurma suçlaması yöneltmeye yetecek kadar kanıtları olduğunu söyledi.

​Öte yandan Hemming, Rusya anayasasının Rus vatandaşlarının suçlandıkları ülkeye iadesine izin verdiği için Rusya'dan bu kişilerin iadesini istemeyeceklerini de sözlerine ekledi. Savcı Hemming bunun yerine şüpheliler hakkında Avrupa genelinde bir yakalama kararı çıkarılacağını belirtti.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.

Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.

Londra zehirlenme olayı hakkında hiç beklemeden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.