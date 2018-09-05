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18:32 05 Eylül 2018
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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    İngiltere Başbakanı, Skripal vakası zanlılarının Rus istihbarat subayı olduğunu iddia etti

    © REUTERS / Daniel Leal-Olivas
    Avrupa
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    İngiltere parlamentosuna Skripallerin zehirlenmesi vakasında iki zanlının kimliklerinin açıklanması konusunda hitap eden Başbakan Theresa May, bunların Rus istihbarat subayı olduklarını savundu.

    Skripal vakası
    © REUTERS / Peter Nicholls
    İngiltere, 'Skripal vakası şüphelisi' Rusların isimlerini açıkladı
    İngiliz Kraliyet Savcılığı Teşkilatı'nın Skripal vakası zanlılarının isimlerini Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklamasının ardından, Başbakan Theresa May parlamentonun karşısına çıktı.

    ''Mart ayında bu vakadan Rus devletinin sorumlu olduğunu söylerken haklıydık'' diyen May, ''Eldeki kanıt dosyasından yola çıkarak, hükümet, kimliği açıklanan iki zanlının, GRU olarak da bilinen Rus askeri istihbarat subayları olduğu sonucuna vardı'' duyurusunu yaptı.

    'GRU ÇOK DİSİPLİNLİ BİR TEŞKİLAT'

    ''GRU çok iyi kurulmuş bir emir komuta zincirine sahip son derece disiplinli bir teşkilattır'' diye ekleyen kadın başbakan, Skripal vakasının plansız programsız, gelişigüzel bir operasyon olmadığının altını çizdi. 

    Sergei Skripal ile kızı Yuliya Salisbury'de zehirlendi, olay yeri incelemesi
    © REUTERS / Henry Nicholls
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    'EMİR, RUS DEVLETİNİN ÜZT DÜZEYİNDEN'

    ''GRU dışında Rus devletinin üst bir düzeyi tarafından da onayladığına neredeyse şüphe yok'' vurgusu yapan Muhafazakar Parti lideri, Salisbury ve Amesbury kentlerinde gerçekleşen vakaları 'zehirleme eylemleri' diye niteledi.

    Mart 2018'deki Skripal vakasından beri İngiltere'nin aldığı bazı önlemleri sıralayan May, İngiltere'deki Rus diplomatların sınırdışı edildiğini ve sınırda 'düşman devlet faaliyetine' karıştığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alınması için yetki çıkarıldığını anımsattı.

    MAY'DEN GRU'YA KARŞI SEFERBERLİK ÇAĞRISI

    Porton Down Laboratuvarı, Porton Down Defence Science and Technology Laboratory, near Salisbury
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    'Rus istihbarat servisleriyle baş edebilmek için kollektif çaba göstermek gerektiği' söylemiyle devam eden İngiltere Başbakanı, şöyle konuştu:

    ''GRU'nun eylemleri tüm vatandaşlarımıza ve tüm müttefiklerimize yönelik tehdittir. Salisbury soruşturmasına öğrendiklerimiz ve daha geniş çaplı olarak bu teşkilatla ilgili bildiklerimiz temelinde, artık bilhassa GRU'ya karşı kollektif çabalarımızı artırmalıyız.''

    'RUS DEVLETİ AÇIKLASIN'

    May ''Salisbury'de ne olduğunu Rus devletinin açıklaması lazım'' talebinde bulundu.

    CORBYN FARKI

    Tilda
    © AFP 2018 / Adrian DENNIS
    'Skripal'i İngilizler zehirlemiş olabilir'
    Başbakanın ardından kürsüye gelen anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ülke olarak verecekleri tepkinin hukukun üstünlüğü, uluslararası anlaşmaların desteklenmesi ve insan haklarına saygı ilkelerine uygun olması gerektiği uyarısını yaptı.

    RUSYA'YA İADE TALEBİ İLETİLMEYECEK

    Ardından söz alan Muhafazakar Partili eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Corbyn'i, 'Salisbury'deki zehirlenmelere Rus devletinin en üst düzeyden müdahil olmasını kınamadığı' gerekçesiyle eleştirdi.

    Öncesinde İngiliz Kraliyet Savcılığı Teşkilatı, Skripal vakasındaki iki zanlının kimliklerini duyururken, Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov'un iadesi için başvuruda bulunmayacağız. Zira Rusya Anayasası, kendi vatandaşlarının yurtdışına iadesine izin vermiyor'' açıklamasını yapmıştı. 

    Rusya'nın Washington Büyükelçiliği
    © AFP 2018 / CHRIS KLEPONIS
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    SALISBURY'DE NE OLDU?

    ​Skripal vakası, Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin öncesinde patlak vermişti. 4 Mart 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde hasteneue kaldırılan 66 yaşındaki eski GRU albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın bir tür sinir gazından zehirlendiği iddia edildi.

    GRU'da çalışırken 1995’te İngiliz dış istihbarat servisi MI6 tarafından devşirilen Sergey Skripal, bunun ortaya çıkmasıyla Rusya'da 5 yıl hapis yattıktan sonra 2010'da casus takasıyla İngiltere'ye gönderilmiş ve bu ülkeye yerleşmişti. Yıllardır kendi halinde yaşayıp giderken kendisini ziyarete gelen kızıyla birlikte hastanelik olması, May tarafından 'Rusya'nın İngiltere toprakları üzerinde kimyasal saldırı düzenlemesi' olarak sunuldu.

    Hastanede uzun süre uyutulduktan sonra haziranda taburcu edilen baba kızın nerede olduğu bilinmezken Rusya'nın Londra Büyükelçiliği Skripallerin manipüle edilmiş olabileceği görüşünde.

    AMESBURY'DE NE OLDU?

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Donald Trump
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    Ardından yazın İngiltere vatandaşları Dawn Sturgess ve Charlie Rowley'nin Amesbury'de aynı tür sinir gazıyla zehirlendikleri haberi patlak verdi. Sturgess 8 Temmuz'da hastanede can verdi.

    RUS TEKLİFİ REDDEDİLDİ

    Bugüne dek Moskova, her iki vakayla bağlantısı olduğu suçlamalarını kesin dille reddederken Londra'nın somut kanıt sunamadığına dikkat çekti. Moskova'dan Skripal soruşturmasına yardımcı olma teklifi de geldi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde (KSYÖ) yapılan oylamada, Rusya'nın ortak soruşturma teklifi reddedildi.

    Etiketler:
    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), İngiliz Kraliyet Savcılığı Teşkilatı, MI6, GRU, Ruslan Boşirov, Aleksandr Petrov, Dawn Sturgess, Charlie Rowley, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, Jeremy Corbyn, Theresa May, Boris Johnson, Amesbury, Salisbury, İngiltere, Rusya
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