Rus maslahatgüzar İngiliz Dışişleri'ne çağırıldı

İngiltere, Skripal vakası kapsamında istihbarat subayı olduğu iddia edilen iki Rus vatandaşına resmen suçlama yöneltilmesi ardından Rusya'nın Londra'daki maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı.

© REUTERS / Henry Nicholls Rusya Başsavcılığı: Skripal olayıyla suçlanan iki vatandaşımız hakkında kanıt sunun

Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Skripal vakası hakkındaki yeni bilgilerin sunulması için Rus maslahatgüzarın İngiliz Dışişleri'ne davet edildiği belirtildi.

Rus maslahatgüzarın Dışişleri'ne çağrılması, İngiliz savcıların, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın mart ayında zehirlenmesine ilişkin dava kapsamında iki Rusya vatandaşı hakkında suçlama yöneltilmesini izliyor.

İSTİHBARAT SUBAYI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Savcıların açıklaması ardından İngiliz Başbakan Theresa May, suçlama yöneltilen zanlıların Rus istihbarat subayları olduğunu iddia etmişti. Rusya Dışişleri yetkilileri ise, isimleri Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklanan zanlıların 'kendileri için bir şey ifade etmediğini' söylüyor.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.

© REUTERS / Daniel Leal-Olivas İngiltere Başbakanı, Skripal vakası zanlılarının Rus istihbarat subayı olduğunu iddia etti

Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti.

Londra zehirlenme olayı hakkında hiç soruşturma yürütülmeden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.