Rus maslahatgüzar İngiliz Dışişleri'ne çağırıldı

Rus maslahatgüzarın Dışişleri'ne çağrılması, İngiliz savcıların, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın mart ayında zehirlenmesine ilişkin dava kapsamında iki Rusya vatandaşı hakkında suçlama yöneltilmesini izliyor.
İSTİHBARAT SUBAYI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Savcıların açıklaması ardından İngiliz Başbakan Theresa May, suçlama yöneltilen zanlıların Rus istihbarat subayları olduğunu iddia etmişti. Rusya Dışişleri yetkilileri ise, isimleri Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak açıklanan zanlıların 'kendileri için bir şey ifade etmediğini' söylüyor.
İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.
Londra zehirlenme olayı hakkında hiç soruşturma yürütülmeden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova olaya dahli olduğu iddialarını reddediyor.
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