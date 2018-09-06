Skripal'in yeğeni: İngiltere'nin yayınladığı zanlı fotoğrafları photoshop'la yapılmış olabilir

İngiltere polisinin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili 2 zanlının fotoğraflarının yayınlamasının ardından, Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal, yayınlanan fotoğrafların photoshop programı ile yapılmış olabileceğini söyledi.

© REUTERS / Henry Nicholls Rusya Başsavcılığı: Skripal olayıyla suçlanan iki vatandaşımız hakkında kanıt sunun

İngiltere polisi, 4 Mart'ta gerçekleşen Skripal olayı ile ilgili Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov isimli iki zanlının ismini verdi. Zanlıların fotoğrafları da basına yansıdı. İngiltere Başbakanı Theresa May de ikilinin Rus istihbarat servisi GRU'dan olduğunu ileri sürdü.

Konuyla ilgili İzvestiya gazetesine konuşan Skripal'in yeğeni Viktoriya Skripal, Londra'nın son iddialarına karşı şüpheci ve kısmen ironik yaklaştığını söyledi.

#Skripal’s niece makes statement on poisoning investigation at press conference in Moscow — WATCH LIVEhttps://t.co/oX4JXymn90 pic.twitter.com/ND5MrW66zY — RT (@RT_com) September 6, 2018

​Viktoriya Skripal "İngiltere polisi konuyla ilgili daha fazla kanıt sunmalı, Theresa May, parlamento önünde itibarını bir şekilde geri almalı. Neticede zehirlenme olayının üzerinden 6 ay geçti" dedi.

İngiliz polisinin ‘bildiği bu bilgileri neden daha önce açıklamadığını' merak ettiğini belirten Viktoriya Skripal, soruşturmacıların 2 zanlının Moskova'dan Londra'ya gitmek için sahte pasaport kullandığı iddialarını kabul etmeyerek, fotoğrafların photoshop programıyla elde edilmiş olabileceğini vurguladı.

© REUTERS / Daniel Leal-Olivas İngiltere Başbakanı, Skripal vakası zanlılarının Rus istihbarat subayı olduğunu iddia etti

Viktoriya Skripal "Bıyıklı olan Rusya'daki her 3 kişiden birine fazlaca benziyor. Ayrıca herkes bıyıklı ve sakallı. Fotoğrafların yayınlanmasından sonra polis hemen isimlerin uydurma olduğunu söyledi. Fotoğraflara inanmak imkânsız. Sözlerine inanmamızı istiyorlar, ancak inanamıyoruz çünkü bu olayda bizi daha önce birden fazla kez kandırdılar" dedi.

‘VİZE TALEBİM KONUSUNDA HALA İSTEKSİZLER'

Viktoriya Skripal, daha önce olaydan sonra İngiltere'ye gitmek istemişti, ancak vize talebi reddedilmişti. Hâlâ İngiltere'ye gitmek istediğini belirten Viktoriya Skripal, vize talebi konusunda Londra'nın isteksiz davrandığını ekledi.

Viktoriya Skripal'in May'e bazı soruları da oldu: "May, Rusya vatandaşlarına karşı bir iddiası olmadığını söyledi. Eğer böyle bir iddianız yoksa, sıradan bir Rusya vatandaşı olarak benim, zor durumda olan başkalarını ziyaret etmesi için oraya gelmeme neden izin vermiyorsunuz? Özellikle de bu kişiler benim ailemken."

Viktoriya Skripal, Yuliya Skripal'le en son 24 Haziran'da konuştuğunu, Sergey Skripal'i 6 ay kadar bir süredir görmediğini ekledi.