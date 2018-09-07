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    Rus ajan Sergey Skripal

    ‘Skripal, son yıllarda İspanyol ajanlarla birlikte çalışıyordu’

    © AFP 2018 / AFP
    Avrupa
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    İngiltere’nin Salisbury kentinde kızıyla birlikte zehirlenen Rus ajan Sergey Skripal’in son yıllarda İspanyol istihbarat ajanlarıyla birlikle çalıştığı iddia edildi.

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    İngiltere polisinin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayının faillerinin isim ve fotoğraflarını yayınlaması, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zanlıların Rus istihbarat servisinden olduğunu ileri sürmesinden sonra ABD basınında Skripal'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.

    New York Times gazetesi, ismi belirtilmeyen üst düzey bir İspanyol yetkili ve İspanyol yazar Fernando Rueda'yı kaynak göstererek, Skripal'in İspanya istihbarat servisi CNI'dan ajanlarla birlikte çalıştığını yazdı.

    Haberde, kaynakların Skripal'in İspanyol ajanlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı, ancak görüşmelerin içeriği ve tarihi hakkında bilgi verilmedi.

    Habere göre "İspanya'ya gelmeye devam ediyordu" diyen Rueda, Skripal'in Rus istihbarat servisi GRU'da çalıştığı sırada 1990'lı yılların ortalarında Madrid'e gönderildiğini, Rusya Büyükelçiliği'nde askeri ateşe olarak çalıştığı bilgisini verdi.

    Üst düzey bir İspanyol yetkili de Skripal'in İspanya ziyaretlerini doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Eski İspanyol yetkililer de Skripal'in Rus organize suçları önlemede çok faydalı olduğunu ileri sürdü.

    Kanada Başbakanı Trudeau, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump
    © REUTERS / Adam Scotti
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    'PRAG VE TALLİN'E GİTTİ'

    Haberde ayrıca Skripal'in 2012 yılında Çekya'nın başkenti Prag'a ve 2016'da da Estonya'nın başkenti Tallin'e gittiği, buralarda bölge istihbarat yetkililerine bilgi verdiği ileri sürüldü. İddiaya göre, yolculuklar İngiliz istihbarat servisi 1990'lı yılların ortalarında Skripal'i kendi safına çeken MI6 tarafından ayarlanıyordu.

    Skripal'in yabancı ajanlara bu ziyaretleri sırasında, daha sonra gizli ajanların açığa çıkmasına neden olabilecek bilgiler vermiş olabileceği belirtilen haberde, Avrupalı bir yetkilinin de Skripal'in görüşmelerinin çalışmalarını geliştirmelerini sağladığını aktarıldı.

    Skripal
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.

     

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    Etiketler:
    İspanyol İstihbarat Teşkilatı, GRU, MI6, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, Theresa May, Talin, Estonya, Londra, Madrid, İspanya, İngiltere, Rusya
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