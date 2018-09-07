DNR başkan vekili olarak atanan isim belli oldu

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) parlamentosunda yapılan oylama sonucunda, DNR başkan vekili görevine Parlamento Başkanı Denis Puşilin'in getirilmesi kararlaştırıldı.

Parlamento milletvekilleri daha önce DNR lideri Aleksandr Zaharçenko'nun ölümü dolayısıyla yetkilerini kaldırmıştı.

Puşilin, Donbass temas grubunda müzakereci olarak DNR'yi temsil ediyordu. Şimdi bu görevi ileride kimin sürdüreceği konusu tartışılıyor.

Bu konuda yorum yapan Puşilin, "Minsk platformunda DNR'in çıkarlarını temsil etmeye layık birçok kişi var" açıklamasında bulundu.

DNR LİDERİ VE PARLAMENTO SEÇİMLERİ 11 KASIM'DA

Donetsk Halk Cumhuriyeti parlamentosu, DNR lideri ve parlamento milletvekillerini belirleyecek seçimlerin tarihini belirlemek üzere oylama yaptı. Seçimlerin 11 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

Daha önce lider ve parlamento seçimlerinin bu sonbahar döneminde yapılması planlanmıştı. DNR lideri Aleksandr Zaharçenko'nun bir bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinden sonra Zaharçenko'nun danışmanı Aleksandr Kazakov, ‘seçimlerin yapılması konusunun şimdilik gündemde olmadığını' belirtmişti.

DNR lideri Aleksandr Zaharçenko, geçen hafta Donetsk'in merkezinde bulunan ‘Separ' adlı kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetmiş, Gelir ve Vergiler Bakanı Alestandır Timofeyev ise ağır yaralanmıştı. Zaharçenko'nun korumasının da hayatını kaybettiği patlamada Acil Durumlar Bakanlığı'nın verilerine göre 11 kişi de yaralanmıştı.

DNR yetkilileri olayın bir terör eylemi olduğunu açıkladı, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, Zaharçenko'yu öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan birkaç kişinin bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğunu doğruladıklarını belirtmişti.

© Sputnik / Сергей Аверин Zaharçenko'nun cenazesi toprağa verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Zaharçenko'nun sisnsice öldürülmesinin, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı' olduğunu belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğundan hiç şüphe olmadığını belirtmişti.