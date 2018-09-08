'İngiltere’nin suçladığı iki zanlı, Skripal vakasından önce Cenevre'ye gitti' iddiası

Londra’nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında 2 Rus istihbarat subayının sorumlu olduğu iddiasının ardından, The Telegraph gazetesi, zanlıların olaydan önce en az 6 kez İsviçre’nin Cenevre kentine gittiğini yazdı. Habere göre, soruşturmacılar ikilinin Cenevre’de görüştüğü kişilerin olayda kilit önem taşıdığı görüşünde.

© REUTERS / Daniel Leal-Olivas İngiltere Başbakanı, Skripal vakası zanlılarının Rus istihbarat subayı olduğunu iddia etti

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere hesabına da çalıştıktan sonra casus takasıyla İngiltere'ye yerleşmesinden yıllar sonra zehirlenmesi olayıyla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.

'EN AZ 6 KEZ GİTTİLER'

İngiliz The Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in GRU'dan olduğunu iddia ettiği zanlılar Ruslan Boşirov ile Aleksandr Petrov'un suikast girişiminden önce en az 6 kez Cenevre'ye gittiğini yazdı.

'9 GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞLAR'

Uçak biletlerinin görüntülerine yer verilen haberde, ikilinin Kasım 2017'den Şubat 2018'e dek 9 gidiş-dönüş bileti aldığı aktarıldı.

'CENEVRE'DE KİMLERLE GÖRÜŞTÜKLERİ ANAHTAR NİTELİĞİNDE'

İngiliz soruşturmacılar, iki zanlının Cenevre'de görüştüğü kişilerin kim olduğunun bulunmasının soruşturmada kilit önem taşıdığı görüşünde. © REUTERS / TOBY MELVILLE İngiltere maceralar diyarı: Skripal olayı zanlıları hakkında ne biliyoruz, akıllara takılanlar neler?

'AMSTERDAM VE PARİS'E DE GİTTİLER'

İkilinin Rus havayolu şirketi Aeroflot uçaklarıyla Paris, Amsterdam ve Bergamo'ya gittiğini, ayrıca Air France ve KLM şirketlerini de kullandığı da iddialar arasında.

'ZENGİN İŞADAMI GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER'

St. Petersburg'dan İngiltere'ye vize başvurusu yapan ikilinin, ticaretle uğraşan işadamı gibi davrandığı, binlerce sterlinlik banka hesap verilerini ibraz ettiği kaydedildi.

© REUTERS / Eduardo Munoz Rusya: Skripal olayıyla ilgili yeni bir şeyler duymayı umuyorduk ama yalanlar kokteylini duyduk

The Telegraph gazetesi, İngiliz hükümetinin bu bilgiyi Rusya'nın evsahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan İngilizlere yönelik olası tehdidi önlemek için daha önce vermediğini öne sürdü.

İngiliz yetkililer, 4 Mart'ta Salisbury'de Skripallerin zehirlenmesi olayında Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov isimli iki zanlı olduğunu iddia etmiş, zanlıların fotoğraflarını yayınlamıştı.