'İngiltere’nin suçladığı iki zanlı, Skripal vakasından önce Cenevre'ye gitti' iddiası

'EN AZ 6 KEZ GİTTİLER'
İngiliz The Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in GRU'dan olduğunu iddia ettiği zanlılar Ruslan Boşirov ile Aleksandr Petrov'un suikast girişiminden önce en az 6 kez Cenevre'ye gittiğini yazdı.
'9 GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞLAR'
Uçak biletlerinin görüntülerine yer verilen haberde, ikilinin Kasım 2017'den Şubat 2018'e dek 9 gidiş-dönüş bileti aldığı aktarıldı.
'CENEVRE'DE KİMLERLE GÖRÜŞTÜKLERİ ANAHTAR NİTELİĞİNDE'
İngiliz soruşturmacılar, iki zanlının Cenevre'de görüştüğü kişilerin kim olduğunun bulunmasının soruşturmada kilit önem taşıdığı görüşünde.
'AMSTERDAM VE PARİS'E DE GİTTİLER'
İkilinin Rus havayolu şirketi Aeroflot uçaklarıyla Paris, Amsterdam ve Bergamo'ya gittiğini, ayrıca Air France ve KLM şirketlerini de kullandığı da iddialar arasında.
'ZENGİN İŞADAMI GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER'
St. Petersburg'dan İngiltere'ye vize başvurusu yapan ikilinin, ticaretle uğraşan işadamı gibi davrandığı, binlerce sterlinlik banka hesap verilerini ibraz ettiği kaydedildi.
The Telegraph gazetesi, İngiliz hükümetinin bu bilgiyi Rusya'nın evsahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan İngilizlere yönelik olası tehdidi önlemek için daha önce vermediğini öne sürdü.
İngiliz yetkililer, 4 Mart'ta Salisbury'de Skripallerin zehirlenmesi olayında Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov isimli iki zanlı olduğunu iddia etmiş, zanlıların fotoğraflarını yayınlamıştı.
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