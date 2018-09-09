Çipras'tan yeni ekonomi paketi: '2019'da asgari ücreti yükselteceğiz'

© REUTERS / Andrea Bonetti/Greek Prime Minister's Press Office Çipras: Yunanistan modern bir Odysseia'dan geçip İthaka'ya vardı

Çipras, 83. Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kurtarma paketi sonrası hükümetinin ortaya koymayı hedeflediği vergi indirimleri ve sosyal reformları içeren ekonomi vizyonunu anlattı.

Ağustos 2015'te zorlu seçim yaparak kurtarma paketini kabul ettiklerini anımsatan Çipras, "Kreditörlerle anlaşma sağlayarak ülkemizin Avrupa yolunu tehlikeye atmamayı seçmemizin doğru tercih olduğu ispatlandı" ifadesini kullandı.

'YENİ ÇAĞIN YUNANİSTAN'INI İNŞA ETMEK İÇİN KOŞULLAR SAĞLANDI'

Çipras, Yunan ekonomisinin 9 yıl sonra yeniden toparlandığını belirterek, "Kurtarma paketi sonrası Yunanistan'ı, yeni çağın Yunanistanı'nı dizayn ve inşa etmek için koşullar sağlandı." dedi.

İhracat, sanayi üretimi ve hane halkı tüketiminin yükseldiğine işaret eden Çipras, "Üst üste 6 çeyrek dönemdir ekonomi büyüme sağlıyor. İstatistik Kurumu, 2018 için büyüme tahminini yüzde 2.5'e yükseltti" bilgisini paylaştı.

Çipras, mali disiplinin sağlandığını ve bütçenin beklenenden daha çok faiz dışı fazla verdiğine dikkati çekerek, 2019-2022 yıllarında rahatlama sağlamak için 3.5 milyar euroluk alan sağlayacaklarını söyledi.

'TOPLU SÖZLEŞMELER YENİDEN DÜZELTİLECEK, VERGİ İNDİRİMİ YAPILACAK'

Toplu sözleşmeleri yeniden düzelteceklerini açıklayan Çipras, "Tüm taraflarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra 2019'da asgari ücreti yükselteceğiz" diye konuştu. Çipras, ayrıca birçok farklı vergi türünü ve sosyal sigorta ödemelerini azaltacaklarını dile getirdi. Konut vergisini yarı yarıya azaltacaklarını ifade eden Çipras, "1 Ocak 2019 itibarıyla 4 yıllık süre zarfında kurumlar vergisini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşüreceğiz. 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 24 olan KDV'yi yüzde 22'ye düşüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan, 8 yıl boyunca 3 kurtarma paketinin ardından 20 Ağustos'ta programdan çıkan Avrupa'daki son ülke olmuştu. Öte yandan, ülkede normal şartlar içinde gelecek yıl eylül ayında genel seçime gidilmesi bekleniyor.

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen fuar açılışı sırasında Çipras'ın konuşması devam ederken binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Makedonya ile isim sorunu anlaşmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında saatlerce devam eden arbede yaşandı.

ABD'nin onur konuğu ülke olduğu bu yılki fuara 20 ülkeden bin 500 şirket katılım gösteriyor.