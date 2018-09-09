Ukrayna basını, savaş gemilerinin Azak Denizi'ne gönderildiğini bildirdi

Ukrayna Askeri Haber Portalı, Genelkurmay Başkanlığı ve ülkenin donanma komutanlığındaki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna'nın zırhlı gemilerini Azak Denizi'ne nakletmeye başladığını ve burada Donanma'ya ait tam teşekküllü bir üs kurmaya başladığını yazdı.

Portala göre, 8 Eylül sabahı, Berdyansk'ta Ukrayna donanmasına ait zırhlı bir geminin yük treyninde taşındığı görüldü. Gazetenin iddasına göre, önümüzdeki günlerde, üç topçu gemisinin daha bölgeye nakledileceği ve bu yılın sonuna kadar Azak Denizi'nde Ukrayna Donanması'na ait tam teşeküllü bir deniz üssünün kurulacağı planlanıyor.

Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Azak Denizi'ndeki askeri varlığı güçlendirme ve kıyı savunma birimlerinin yeni yüksek hassasiyetli füzelerle donatılması kararı almıştı.