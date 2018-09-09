Ukrayna basını, savaş gemilerinin Azak Denizi'ne gönderildiğini bildirdi

Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Azak Denizi'ndeki askeri varlığı güçlendirme ve kıyı savunma birimlerinin yeni yüksek hassasiyetli füzelerle donatılması kararı almıştı.
Ukrayna Askeri Haber Portalı, Genelkurmay Başkanlığı ve ülkenin donanma komutanlığındaki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna'nın zırhlı gemilerini Azak Denizi'ne nakletmeye başladığını ve burada Donanma'ya ait tam teşekküllü bir üs kurmaya başladığını yazdı.
Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Azak Denizi'ndeki askeri varlığı güçlendirme ve kıyı savunma birimlerinin yeni yüksek hassasiyetli füzelerle donatılması kararı almıştı.
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