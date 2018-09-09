Avusturya Başbakanı Kurz: Rusya olmadan Avrupa'da barış sağlanamaz

© REUTERS / Heinz-Peter Bader Avusturya Başbakanı Kurz: Avrupa Rusya ile iyi ilişkileri geri getirmeli

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Der Spiegel’e verdiği röportajda, “Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önünde yaptığı 'reverans'tan sonra, Viyana’nın Moskova’ya karşı siyasi çizgisi hiç değişmedi. Sadece ‘Rus saldırganlığına’ yanıt vermek değil, aynı zamanda Kremlin ile diyaloğu sürdürmek de önemlidir, çünkü Avrupa'da barışı sağlamak yalnızca Rusya ile olabilir, ona karşı değil” ifadelerini kullandı.

Kurz, "Putin'i düğüne davet etme kararı düğün sahipleri tarafından alındı. Rusya ile ilişkilerimizde politik çizgimiz hiç değişmedi. Rusya’ya karşı yaptırımlar Haziran ayında uzatıldı ve bu kararı kesinlikle destekledik. Buna rağmen, düğünden sonra, Rusya devlet başkanı bir görüşme yaptım” dedi.

İki şeyi birbirinden ayırt edebilmek gerektiğini belirten Sebastian Kurz, "Bir yandan, uluslararası hukuk ihlallerine ve Rus saldırganlığına cevap vermek gerekiyor. Öte yandan, diyaloğu sürdürmek önemlidir. Bizim de yaptığımız budur. Çünkü bu kıtada barışı sağlamak sadece Rusya ile olabilir, ona karşı değil” şeklinde konuştu.