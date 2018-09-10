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22:08 10 Eylül 2018
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    Andrea Nahles, leader of Social Democratic Party (SPD), speaks during a budget debate at the lower house of parliament Bundestag in Berlin

    SPD: Almanya'nın Suriye savaşına katılmasına onay vermeyiz

    © REUTERS / Hannibal Hanschke/File Photo
    Avrupa
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    Bild gazetesinin 'Suriye hükümetinin olası kimyasal saldırısına karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği hava saldırılarına Almanya Savunma Bakanlığı'nın da katılmayı değerlendirdiği' haberine SPD tepki gösterdi. Koalisyon ortağının lideri Andrea Nahles, SPD'nin ne hükümet ne de parlamentoda buna onay vereceğini söyledi.

    Deutsche Luftwaffe
    © Flickr/ Patrick
    Almanya, Suriye'ye düzenlenecek olası hava saldırılarına katılabilir
    Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Ursula von der Leyen'in yönetemindeki Savunma Bakanlığı'nın ABD liderliğinde Suriye hükümetine karşı hava saldırıları düzenlenmesine katılıp katılmamayı değerlendirdiği haberleri, koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) kızdırdı.

    SPD Genel Başkanı Andrea Nahles ''SPD ne hükümet ne de parlamentoda buna onay verecektir'' açıklaması yaparak ekledi:

    'TÜRKİYE VR RUSYA İLE GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYORUZ'

    Eksen
    ‘Almanya, stratejik ittifaklar yeniden oluşurken, süreçten kârlı çıkmanın planlarını yapıyor’
    ''(SPD'li) Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye, Rusya ve diğerleriyle görüşmeler yürütme yoluyla insani bir felaketi önleme çabalarını destekliyoruz.''

    'PARLAMENTO ONAYI ALMADAN BİLE OLABİLİR'

    Bild gazetesi, Trump yönetiminin Almanya'nın katılımını talep etmesiyle konunun gündeme geldiğini belirtip Von der Leyen'in bakanlık yetkilileriye saldırılara katılma olanağını tartışmaya açtığını, hatta ani bir saldırı halinde parlamentonun onayına daha sonra başvurulmasının değerlendirildiğini iddia etmişti.

    Angela Merkel
    © AP Photo / Markus Schreiber
    Merkel: İdlib'de hem İslamcılarla savaşmalıyız hem de sivilleri korumalıyız
    İKİ BAKANLIĞIN ORTAK AÇIKLAMASINDA İDDİA YALANLANMADI

    Bild'in haberi doğrulatmak için aradığı Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı ortak açıklamada iddianın yalanlanmaması dikkat çekti:

    ''Suriye'deki durum, en derinden endişe kaynağı. Elbette böyle bir dönemde ABD'li müttefiklerimiz ve Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. Güncel durum, olası kriz senaryoları ve ortak eylem seçenekleri konusunda her düzeyde sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz.''

    Ankara'da Maas-Çavuşoğlu görüşmesi
    © REUTERS / Umit Bektas
    Çavuşoğlu-Maas basın toplantısı: Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek, teröristler dahil 2 milyon kişi Türkiye'ye gelebilir
    ''Amaç, çatışmanın taraflarının, bundan etkilenen insanlar için zaten korkunç olan durumu tırmandırmasından kaçınmak. Bu, bilhassa Esad rejiminin geçmişte kullanmış olduğu yasaklı kimyasal silahlara başvurulması durUmu için geçerli.''

    'ALMANYA'NIN YUGOSLAVYA'YA SALDIRIDAN BERİ İLK KEZ BOMBARDIMANA KATILMASI, ABD İLE GÖRÜŞÜLDÜ'

    Bild'in haberinde, Alman Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin geçen ay yeni atanan ABD askeri ateşesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı askeri bir ittifakı destekleme konusunu görüştüğü aktarılmıştı.

    Buna göre Alman ve Amerikalı yetkililerin ele aldığı çeşitli seçenekler arasında Alman savaş uçaklarının muharebe hasar tespitine yardımcı olması ya da 1990'lardaki NATO'nun Yugoslavya saldırısından beri ilk kez bomba atması da var.

    Almanya-Katar - Angela Merkel - Tamim bin Hamid el Tani
    © REUTERS /
    Katar'dan Almanya'ya 10 milyar euro'luk yatırım
    Ancak Nazi hakimiyeti ve ABD işgali sonrası Almanya'da halkın en soğuk bakıtığı konuların başında askeri müdahale geliyor. 

    'SON SÖZ MERKEL'İN'

    Üstelik Suriye'ye askeri müdahele, Almanya'yı, Esad'ı destekleyen Rusya ile ilk kez sahada karşı karşıya getirir ve çatışma pozisyonuna sokar.

    Bild, Esad'a olası saldırıya katılıp katılmama kararının, nisandaki saldırılara katılmayı reddetmiş Merkel'e ait olacağını belirtti.

    Etiketler:
    Bild, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Andrea Nahles, Beşar Esad, Donald Trump, Heiko Maas, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Suriye, Almanya
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