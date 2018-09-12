Kayıt
15:36 12 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Avrupa Parlametosu'na hitap eden Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, 2018-19 dönemi için 'birliğin durumu' konuşmasını yaptı.

    Juncker'den 'birliğin durumu': AB, uluslararası ticarette kaçınılamaz bir güç; euronun uluslararası rolünü artırmalıyız

    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, geleneksel 'birliğin durumu' konuşmasında, göç krizinden aşırı milliyetçiliğin yükselişine, Brexit'ten ABD ile rekabete, İdlib'den AB'de saat değişikliğine dek pek çok konuda değerlendirmeler yaptı.

    Demo in Chemnitz
    © REUTERS / Matthias Rietschel
    Alman şehrinde sular durulmuyor: Aşırı sağcılar yeniden eylem yaptı
    Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevinde son 12 ayına giren Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'na hitaben yıllık 'birliğin durumu' konuşmasını yaptı.

    Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durumu ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte değişimi hızlanan küresel ilişkilerin ışığında değerlendiren Juncker'in konuşmasının ana hatları şöyle:

    'AVRUPA'NIN EGEMENLİĞİ ZAMANI'

    * AB, içine kapalı bir ada olmayacak, aksine etrafına açık ve komşularıyla ilişkisini sürdüren barış dolu bir kıta şeklinde kalacak. Avrupa’nın egemenliğinin zamanı geldi. Zaman kaderini kendi ellerine alma zamanıdır.

    'SINIRLARA İLAVE 10 BİN MUHAFIZ'

    Wiesbaden Bienali sunar: 4 metrelik Erdoğan heykeli
    © Fotoğraf : Twitter
    Almanya'nın Wiesbaden kenti, devasa Erdoğan heykelinin şokunda
    * Akdeniz’den gelen göçleri yüzde 80 oranında azalttık. Avrupa Sınır ve Sahil Koruma'yı daha da güçlendirmeliyiz. Bunun için 2020 itibarıyla 10 bin kişiden oluşacak ilave bir sahil ve sınır koruma birliği göreve başlayacak.

    * Göçmen taşıyan gemilerle ilgili bir defaya mahsus geçici çözümler bulmak yerine dayanışma içinde hareket etmeliyiz.

    'GÖÇMENLER İÇİN YASAL YOLLAR OLUŞTURMALIYIZ'

    * Avrupa'ya göç edenler için yasal ve düzenli rotalar oluşturmak gerekiyor. Kalifiye göçmenlere ihtiyacımız var.

    * Sığınmacıların başvurduğu üye ülkelere daha fazla destek olabilmek için Avrupa İltica Destek Kurumu'nu daha çok geliştirmeliyiz.

    Angela Merkel-Emmanuel Macron
    © REUTERS / Claude Paris
    Macron, Merkel ile görüştü: Akdeniz'i bir korku olarak değil, mülteciler ve göçmenler için bir şans olarak görmek istiyoruz
    'AFRİKA İLE YENİ BİR İTTİFAKA GİTMELİYİZ'

    * Yardım yapmaya değil, dengeli bir ortaklığa dayanan Yeni bir Afrika-Avrupa ittifakı kurmalıyız ve bunu iki kıta arasındaki serbest ticaret anlaşmasıyla taçlandırmalıyız.

    'AŞIRI VATANSEVERLİĞE VE MİLLİYETÇİLİĞE HAYIR'

    * Avrupa’da barış, AB sayesinde mümkün oldu. AB, barışın garantisidir. Sadece iyi amaçlara yönelik türden vatanseverliği kucaklamalıyız, başkalarına karşı türden olanı reddetmeliyiz. Nefret yansıtan ve yoluna çıkan her şeyi yok eden abartılı milliyetçiliği reddetmeliyiz. Birlikte daha iyi yaşamanın yollarını araştırmak yerine başkalarını hedef gösteren türden milliyetçiliği reddetmeliyiz.

    'BREXIT'TEN SONRA AB-İNGİLTERE ARASINDA SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULMALI'

    Bruno Le Maire - Berat Albayrak
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Hazine Bakanı Albayrak: Dolar güvenilir değil, Euro ile ticaret önem kazanıyor
    * Britanya'nın (İngiltere) AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) güçlü liderlik göstermeliyiz. İngiltere bizim için hiçbir zaman alelade bir üçüncü ülke olmayacak. 29 Mart’tan sonra da ekonomi, siyasi ve güvenlik alanlarında yakın bir komşu olarak kalacak. Başbakan Theresa May'inserbest ticaret anlaşması üzerinden yakın ortaklığa dayalı Brexit planını memnuniyetle karşılıyoruz. Gelecekteki ortaklık, serbest ticaret bölgesinden başlamalıdır.Ancak İngiliz hükümetinden AB'yi terk etmenin ayrıcalıkları kaybetmek anlamına geldiğini, tek pazarın bazı bölümlerine rahatça girip çıkamayacağını anlamasını istiyoruz. 

    * Brexit'ten sonra (Britanya'ya bağlı) Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır uygulaması olmamalı.

    'TAM MANASIYLA PARASAL-EKONOMİK BİRLİK OLMALIYIZ'

    * Birleşik Avrupa dünya ticaretinde kaçınılamaz bir güç haline geldi. Son gelişmeler AB'nin para ve sermaye piyasaları birliğini daha da derinleştirmesine ihtiyaç olduğunu gösterdi. AB, euroyu bir dünya bara birimi haline getirmek istiyorsa, parasal ve ekonomik birliği tam teşekkülü hale getirmek birinci öncelik olmalı.

    Sperm bankası
    © AFP 2018 / Henning Bagger
    Brexit, İngiltere'de sperm kıtlığına neden olabilir
    'EUROYU STRATEJİK KULLANMALIYIZ'

    * Dolardan sonraki en önemli ikinci para birimi olan euroyu daha fazla teşvik etmeli, çok daha stratejik kullanmalıyız. Euro, Avrupa egemenliğinin aktif bir aracı olmalı. Komisyon, bu yılın sonuna kadar euronun uluslararası rolünü güçlendirme amaçlı inisiyatifleri paylaşacak.

    'DOLARLA ENERJİ, UÇAK ALIMINA SON VERİLMELİ'

    * Yılda 300 milyar euroyu bulan enerji ithalatı gerçekleştiren AB'nin bunun sadece yüzde 2’sini ABD’den almasına rağmen ödemeyi Amerikan dolarıyla yapması gerçekten çok tuhaf oluyor. Tıpkı Avrupalı havayollarının uçak satın alırken dolar kullanması gibi.

    Nusra
    © Fotoğraf : Twitter
    Suriye'de 'terörist' ilan ettiği silahlı grupları desteklediği ortaya çıkan Hollanda, yardım programını sona erdirdi
    'BÜYÜK BİR İŞGÜCÜYÜZ'

    * Avrupa ekonomisi üst üste 21 çeyrektir büyüyor. Avrupa'da 239 milyon erkek ve kadın çalışıyor, daha önce hiç bu kadar çok insan istihdam edilmemişti. Genç işsizliği yüzde 14.8'le hala çok yüksek oranda. Ama yine de 2000 yılından beri en düşük seviyede.

    'TEHDİTLERE YANIT VERECEK ASKERİ GÜCÜMÜZ OLMALI'

    * AB, yüz yüze kaldığı pek çok tehdide karşı güvende olabilmeli. AB'yi militarize etmeyeceğiz. Bizim istediğimiz, birliğin güvenlik alanında daha özerk hale gelmesi ve küresel sorumluluklarımızı yerine getirebilmesi. Sadece güçlü ve birleşik Avrupa, yurttaşlarımızı terörizmden küresel ısınmaya uzanan iç ve dış tehditlere karşı koruyabilir.

    BM Güvenlik Konseyi (BMGK)
    POOL
    ABD: Türkiye, Tahran zirvesinde, Rusya ve İran'ın siyasi çözümle ilgilenmediğini öğrendi
    'İNTERNETTE TERÖRİST İÇERİK BİR SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK'

    * Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin bir saat içinde kaldırılması için yeni kurallar getirilecek. Sanal platformlar, üye ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak. Ancak terörist içeriklerin tanımlanması net biçimde yapılacak. Sanal platformlar da terörle ilgili içeriklerin yayılmasına engel olacak çeşitli tedbirler alacak. Sanal platformlar, üye ülkeler ve Europol arasında işbirliği güçlendirilecek. 24 saat iletişimde bulunabilecekleri irtibat noktaları belirlenecek. Kaldırılmaması durumunda ceza kesilecek.

    'SURİYE'DEN SONRA ULUSLARARASI DÜZEN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

    * İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız. Suriye krizi, Avrupalıların 2. Dünya Savaşı’ndan beri faydasını gördükleri uluslararası düzenin gittikçe hedefte yer aldığının kanıtı haline geldi. Dünün ittifakları belki yarının ittifakları olmayacak.

    AB, yaz-kış saati uygulamasını kaldırıyor
    © AFP 2018 / Aris Oikonomou
    AB, yaz-kış saati uygulamasını rafa kaldırmak istiyor
    'SAATLERİ YA YAZA YA KIŞA AYARLAYIN'

    * AB müktesebatının üye ülkelerin yılda iki kez saat değişikliğine gitmesi kuralı kalkacak. Yaz saati-kış saati uygulaması sona ermeli. Üye ülkeler yurttaşların yaz saati mi yoksa kış saatinde mi yaşayacağına kendileri karar vermeli. (Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakacak ve tek bir saate geçecek.)

    Etiketler:
    AB, Brexit, dolar, euro, birliğin durumu konuşması, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu, Jean-Claude Juncker, Strasbourg, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Elazığ'ın kurutulmuş domatesi Avrupa mutfağında
    Elazığ'ın kurutulmuş domatesi Avrupa mutfağında
    Karikatür
    Rusya'dan uyarı: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için görüntü çekimine başlandı
    ABD Başkanı Donald Trump
    Trump'ın ticaret savaşı nasıl sonuçlar doğurur?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet