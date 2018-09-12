Juncker'den 'birliğin durumu': AB, uluslararası ticarette kaçınılamaz bir güç; euronun uluslararası rolünü artırmalıyız

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, geleneksel 'birliğin durumu' konuşmasında, göç krizinden aşırı milliyetçiliğin yükselişine, Brexit'ten ABD ile rekabete, İdlib'den AB'de saat değişikliğine dek pek çok konuda değerlendirmeler yaptı.

© REUTERS / Matthias Rietschel Alman şehrinde sular durulmuyor: Aşırı sağcılar yeniden eylem yaptı

Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevinde son 12 ayına giren Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'na hitaben yıllık 'birliğin durumu' konuşmasını yaptı.

Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durumu ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte değişimi hızlanan küresel ilişkilerin ışığında değerlendiren Juncker'in konuşmasının ana hatları şöyle:

'AVRUPA'NIN EGEMENLİĞİ ZAMANI'

* AB, içine kapalı bir ada olmayacak, aksine etrafına açık ve komşularıyla ilişkisini sürdüren barış dolu bir kıta şeklinde kalacak. Avrupa’nın egemenliğinin zamanı geldi. Zaman kaderini kendi ellerine alma zamanıdır.

'SINIRLARA İLAVE 10 BİN MUHAFIZ'

* Akdeniz’den gelen göçleri yüzde 80 oranında azalttık. Avrupa Sınır ve Sahil Koruma'yı daha da güçlendirmeliyiz. Bunun için 2020 itibarıyla 10 bin kişiden oluşacak ilave bir sahil ve sınır koruma birliği göreve başlayacak.

* Göçmen taşıyan gemilerle ilgili bir defaya mahsus geçici çözümler bulmak yerine dayanışma içinde hareket etmeliyiz.

'GÖÇMENLER İÇİN YASAL YOLLAR OLUŞTURMALIYIZ'

* Avrupa'ya göç edenler için yasal ve düzenli rotalar oluşturmak gerekiyor. Kalifiye göçmenlere ihtiyacımız var.

* Sığınmacıların başvurduğu üye ülkelere daha fazla destek olabilmek için Avrupa İltica Destek Kurumu'nu daha çok geliştirmeliyiz.

© REUTERS / Claude Paris Macron, Merkel ile görüştü: Akdeniz'i bir korku olarak değil, mülteciler ve göçmenler için bir şans olarak görmek istiyoruz

* Yardım yapmaya değil, dengeli bir ortaklığa dayanan Yeni bir Afrika-Avrupa ittifakı kurmalıyız ve bunu iki kıta arasındaki serbest ticaret anlaşmasıyla taçlandırmalıyız.

'AŞIRI VATANSEVERLİĞE VE MİLLİYETÇİLİĞE HAYIR'

* Avrupa’da barış, AB sayesinde mümkün oldu. AB, barışın garantisidir. Sadece iyi amaçlara yönelik türden vatanseverliği kucaklamalıyız, başkalarına karşı türden olanı reddetmeliyiz. Nefret yansıtan ve yoluna çıkan her şeyi yok eden abartılı milliyetçiliği reddetmeliyiz. Birlikte daha iyi yaşamanın yollarını araştırmak yerine başkalarını hedef gösteren türden milliyetçiliği reddetmeliyiz.

'BREXIT'TEN SONRA AB-İNGİLTERE ARASINDA SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULMALI'

© REUTERS / Benoit Tessier Hazine Bakanı Albayrak: Dolar güvenilir değil, Euro ile ticaret önem kazanıyor

Britanya'nın (İngiltere) AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) güçlü liderlik göstermeliyiz. İngiltere bizim için hiçbir zaman alelade bir üçüncü ülke olmayacak. 29 Mart’tan sonra da ekonomi, siyasi ve güvenlik alanlarında yakın bir komşu olarak kalacak. Başbakan Theresa May'inserbest ticaret anlaşması üzerinden yakın ortaklığa dayalı Brexit planını memnuniyetle karşılıyoruz. Gelecekteki ortaklık, serbest ticaret bölgesinden başlamalıdır.Ancak İngiliz hükümetinden AB'yi terk etmenin ayrıcalıkları kaybetmek anlamına geldiğini, tek pazarın bazı bölümlerine rahatça girip çıkamayacağını anlamasını istiyoruz.

* Brexit'ten sonra (Britanya'ya bağlı) Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır uygulaması olmamalı.

'TAM MANASIYLA PARASAL-EKONOMİK BİRLİK OLMALIYIZ'

* Birleşik Avrupa dünya ticaretinde kaçınılamaz bir güç haline geldi. Son gelişmeler AB'nin para ve sermaye piyasaları birliğini daha da derinleştirmesine ihtiyaç olduğunu gösterdi. AB, euroyu bir dünya bara birimi haline getirmek istiyorsa, parasal ve ekonomik birliği tam teşekkülü hale getirmek birinci öncelik olmalı.

© AFP 2018 / Henning Bagger Brexit, İngiltere'de sperm kıtlığına neden olabilir

* Dolardan sonraki en önemli ikinci para birimi olan euroyu daha fazla teşvik etmeli, çok daha stratejik kullanmalıyız. Euro, Avrupa egemenliğinin aktif bir aracı olmalı. Komisyon, bu yılın sonuna kadar euronun uluslararası rolünü güçlendirme amaçlı inisiyatifleri paylaşacak.

'DOLARLA ENERJİ, UÇAK ALIMINA SON VERİLMELİ'

* Yılda 300 milyar euroyu bulan enerji ithalatı gerçekleştiren AB'nin bunun sadece yüzde 2’sini ABD’den almasına rağmen ödemeyi Amerikan dolarıyla yapması gerçekten çok tuhaf oluyor. Tıpkı Avrupalı havayollarının uçak satın alırken dolar kullanması gibi.

© Fotoğraf : Twitter Suriye'de 'terörist' ilan ettiği silahlı grupları desteklediği ortaya çıkan Hollanda, yardım programını sona erdirdi

* Avrupa ekonomisi üst üste 21 çeyrektir büyüyor. Avrupa'da 239 milyon erkek ve kadın çalışıyor, daha önce hiç bu kadar çok insan istihdam edilmemişti. Genç işsizliği yüzde 14.8'le hala çok yüksek oranda. Ama yine de 2000 yılından beri en düşük seviyede.

'TEHDİTLERE YANIT VERECEK ASKERİ GÜCÜMÜZ OLMALI'

* AB, yüz yüze kaldığı pek çok tehdide karşı güvende olabilmeli. AB'yi militarize etmeyeceğiz. Bizim istediğimiz, birliğin güvenlik alanında daha özerk hale gelmesi ve küresel sorumluluklarımızı yerine getirebilmesi. Sadece güçlü ve birleşik Avrupa, yurttaşlarımızı terörizmden küresel ısınmaya uzanan iç ve dış tehditlere karşı koruyabilir.

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* Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin bir saat içinde kaldırılması için yeni kurallar getirilecek. Sanal platformlar, üye ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak. Ancak terörist içeriklerin tanımlanması net biçimde yapılacak. Sanal platformlar da terörle ilgili içeriklerin yayılmasına engel olacak çeşitli tedbirler alacak. Sanal platformlar, üye ülkeler ve Europol arasında işbirliği güçlendirilecek. 24 saat iletişimde bulunabilecekleri irtibat noktaları belirlenecek. Kaldırılmaması durumunda ceza kesilecek.

'SURİYE'DEN SONRA ULUSLARARASI DÜZEN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

* İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız. Suriye krizi, Avrupalıların 2. Dünya Savaşı’ndan beri faydasını gördükleri uluslararası düzenin gittikçe hedefte yer aldığının kanıtı haline geldi. Dünün ittifakları belki yarının ittifakları olmayacak.

© AFP 2018 / Aris Oikonomou AB, yaz-kış saati uygulamasını rafa kaldırmak istiyor

* AB müktesebatının üye ülkelerin yılda iki kez saat değişikliğine gitmesi kuralı kalkacak. Yaz saati-kış saati uygulaması sona ermeli. Üye ülkeler yurttaşların yaz saati mi yoksa kış saatinde mi yaşayacağına kendileri karar vermeli. (Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakacak ve tek bir saate geçecek.)