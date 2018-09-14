AB'den Amerikan yaptırımlarından kaçınmak için İran'la takas alışverişi planı

Almanya'nın ekonomi gazetesi Handelsblatt, AB'nin, Amerikan yaptırımlarından etkilenmeden İran'la ticaret yapmayı sürdürmenin yollarını aradığını yazdı.
'KÜRESEL FİNANS SİTEMİNDEN AYRIŞTIRILACAK'
Habere göre Alman hükümetinin katkısıyla Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı planda, 'İran ile yapılan ticaretin, küresel finans sisteminden ayrılması' öngörülüyor.
'Takas borsası' sistemine geçilmesini içeren taslak planda, 'sadece bu amaçla İran'a ve İran tarafından yapılan ödemelerin denkleştirileceği bir şirket kurulması' öneriliyor.
Amaç şöyle özetlendi:
''Bu şirket kanalıyla ticari bankaların ödeme sistemine ihtiyaç duymadan ya da ticari bankaların asgari katkısıyla İran ile AB şirketleri arasındaki para transferinin ABD yaptırımlarından etkilenmemesini sağlamak.''
Bankalararası takas merkezinin görevi, İran ile Avrupa şirketlerinin karşılıklı alacaklarını denkleştirmek olacak.
Örneğin İran, İspanya'ya petrol sattığında, bir Alman şirketi de İran'a makine teslim ettiğinde; İspanya'nın İran'a ödemesi gereken para, Alman makine imalatçısının alacağını kapatmakta kullanılabilecek.
LÜKSEMBURG MERKEZLİ OLACAK
Takas merkezinin Lüksemburg'un yasal mevzuatına göre kurulması ve bu ülkede faaliyet göstermesi düşünülüyor.
'TEK YOL BU'
Handelsblatt, Avrupa Komisyonu'nun İran ile ticaretin sürdürülebilmesi için takas merkezi kurmaktan başka imkan bulunmadığı görüşünde olduğunu yazdı.
Geçen aylarda diğer yöntemler de değerlendirmeye alınmış, ancak hiçbiri uygun bulunmamıştı.
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