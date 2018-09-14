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20:28 14 Eylül 2018
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    Tokalaşma - anlaşma

    AB'den Amerikan yaptırımlarından kaçınmak için İran'la takas alışverişi planı

    © AA /
    Avrupa
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    İran'la yaptığı ticaretin ABD'nin yaptırımlarından etkilenmemesinin yollarını arayan Avrupa Birliği (AB), takas yöntemine başvurmayı planlıyor.

    Ayettullah Ali Hamaney-Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kabinesi
    © REUTERS /
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    İran'la nükleer anlaşmadan çekilip çok ağır yaptırımları aşama aşama yürürlüğe koyan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la iş yapacak müttefik ülkelerin şirketlerini de yaptırımla tehdit etmesi karşısında Avrupa Birliği (AB),çıkış yolu arıyor.

    Almanya'nın ekonomi gazetesi Handelsblatt, AB'nin, Amerikan yaptırımlarından etkilenmeden İran'la ticaret yapmayı sürdürmenin yollarını aradığını yazdı.

    'KÜRESEL FİNANS SİTEMİNDEN AYRIŞTIRILACAK'

    Habere göre Alman hükümetinin katkısıyla Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı planda, 'İran ile yapılan ticaretin, küresel finans sisteminden ayrılması' öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © AA / Kayhan Özer
    İran'la Türkiye arasında ilk para takası
    'TAKAS BORSASINA GEÇİLECEK'

    'Takas borsası' sistemine geçilmesini içeren taslak planda, 'sadece bu amaçla İran'a ve İran tarafından yapılan ödemelerin denkleştirileceği bir şirket kurulması' öneriliyor.

    Amaç şöyle özetlendi:

    ''Bu şirket kanalıyla ticari bankaların ödeme sistemine ihtiyaç duymadan ya da ticari bankaların asgari katkısıyla İran ile AB şirketleri arasındaki para transferinin ABD yaptırımlarından etkilenmemesini sağlamak.''

    Fransız enerji şirketi Total
    © AFP 2018 / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
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    TAKAS SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

    Bankalararası takas merkezinin görevi, İran ile Avrupa şirketlerinin karşılıklı alacaklarını denkleştirmek olacak.

    Örneğin İran, İspanya'ya petrol sattığında, bir Alman şirketi de İran'a makine teslim ettiğinde; İspanya'nın İran'a ödemesi gereken para, Alman makine imalatçısının alacağını kapatmakta kullanılabilecek.

    LÜKSEMBURG MERKEZLİ OLACAK

    Takas merkezinin Lüksemburg'un yasal mevzuatına göre kurulması ve bu ülkede faaliyet göstermesi düşünülüyor.

    İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi
    © AFP 2018 /
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    'TEK YOL BU'

    Handelsblatt, Avrupa Komisyonu'nun İran ile ticaretin sürdürülebilmesi için takas merkezi kurmaktan başka imkan bulunmadığı görüşünde olduğunu yazdı.

    Geçen aylarda diğer yöntemler de değerlendirmeye alınmış, ancak hiçbiri uygun bulunmamıştı.

    Etiketler:
    takas, Avrupa Komisyonu, Alman hükümeti, Handelsblatt, Donald Trump, ABD, İran, AB
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