Almanya, Rusya’nın İdlib'de insani felaketi önlemedeki kilit rolünü kabul etti

Maas, Lavrov'un ziyareti vesilesiyle DPA'ye verdiği röportajda şu vurguyu yaptı:

"Hepimiz neyin önemli olduğunu, neyin tehlikede olduğunu biliyoruz. En kötü gelişmeleri, özellikle de yeni bir insani felaketi önlemek söz konusu. Rusya burada kilit rolü oynuyor ve bizim de beklentilerimiz var. Bu konuyu birbirimizle tamamen açık bir şekilde tartışacağız."

'ÖZGÜR SEÇİMLERLE SİYASİ ÇÖZÜM OLURSA, YENİDEN İNŞAYA VARIZ'

Savaşta büyük yıkım yaşayan Suriye'nin kalkındırılmasına Almanya'nın katkı sağlamayla ilgili şartlarını da açıklayan Maas, "Eğer Suriye'de özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir çözüm bulunursa biz, kalkındırma konusunda sorumluluk üstlenmeye hazırız" dedi.

'ESAD'I İSTEMİYORUZ AMA GİTMESİ ŞARTI KOŞMUYORUZ'

Bu durumla 'ne Rusların, ne İranlıların, ne de Türklerin' tek başlarına başa çıkabileceklerini söyleyen Maas, Alman yönetiminin (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın iktidarda olduğu uzun vadeli siyasi çözüme destek vermediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı, diğer yandan, Almanya'nın Suriye'nin yeniden inşasına katılması için Esad'ın gitmesini vazgeçilmez şart olarak göstermedi.