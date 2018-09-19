‘Rus model ve kocası Salisbury'de zehirlendi' iddiası

İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının hastaneye kaldırılmadan önce yemek yediği restoranın yakınlarında bir başka restoranda yemek yiyen Rus model Anna Şapiro ve eşinin zehirlendiği ileri sürüldü.

The Sun gazetesinin haberinde, Salisbury'de 42 yaşındaki Alex King ile yemek yiyen 30 yaşındaki Rus model Anna Şapiro'nun zehirlendiği iddia edildi. Haberde, 16 Eylül'de hastaneye kaldırılan çiftin fare zehri olarak kullanılan striknin maddesiyle zehirlenmiş olabileceği kaydedildi.

'OLAYA ŞÜPHELİ OLARAK YAKLAŞILMIYOR'

Olayla ilgili inceleme yürüten Wiltshire polisi ise duruma ‘şüpheli bir durum' olarak yaklaşmadıklarını bildirdi. Twitter'dan yapılan açıklamada "Salisbury'deki Prezzo restorantta rahatsızlanan çift üzerinde yapılan testler sinir gazıyla zehirlenmediklerini gösterdi. Bu aşamada olaya şüpheli olarak yaklaşılmıyor" ifadeleri kullanıldı.

Tests have confirmed that the two patients who fell ill in Prezzo restaurant in Salisbury on Sunday evening were not exposed to any kind of nerve agent.



Following test results, at this stage, this is not being treated as suspicious. https://t.co/ln3hlFKcXb pic.twitter.com/0Jpyd7bMGk — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) September 18, 2018

​Gazeteye göre çift 16 Eylül'de Skripallerin hastaneye kaldırılmadan önce yemek yedikleri restorandan 300 metre uzaklıktaki Pzerro restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Rus modelin eşi King kendisini kötü hissedip tuvalete gitti, eşi ise onu daha sonra düşmüş halde buldu. İkiliye daha sonra restoranın garsonu yardım etti ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

Skripaller mart ayında zehirlenmişti. Londra ikilinin zehirlenmesi olayında ‘Noviçok' olarak anılan sinir gazı kullanıldığını ileri sürmüş, olaydan Moskova'yı sorumlu tutmuştu.

Gazetecilerin Rus model ve eşinin zehirlenmesi ile ilgili yorumda bulunmasını istediği Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tür haberler hakkında yorumda bulunmanın bir anlamı yok. Salisbury'den gelen birçok bilginin ne kadar absürd olduğu açık" dedi.