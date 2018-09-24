Kayıt
20:24 24 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Libya harekatı döneminde Norveç ve ABD dışişleri bakanları Jonas Gahr Støre ve Hillary Clinton

    Norveç: 2011'de Kaddafi ile muhalifler arasında barış anlaşması sağladık, ama ABD destek vermedi

    © REUTERS / Kevin Lamarque/File
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 04

    Norveç devlet komisyonunun Libya'ya hava harekatına katılma kararını mahkum eden raporunun yayımlanmasının ardından hesaplaşma başladı. Dönemin Dışişleri Bakanı Støre, Kaddafi ile muhaliflerin temsilcilerini Oslo'da buluşturup anlaşmaya varmasını sağladığını, ama ABD, İngiltere ve Fransa'nın anlaşmayı desteklemeyi reddettiğini söyledi.

    Muammer Kaddafi
    © Sputnik /
    Danışmanı, Kaddafi’nin vasiyetini açıkladı: Teslim olmayın, Arap ulusal fikir ve birliğini güçlendirin
    Norveç'in Albay Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve ülkenin bitmeyen bir kaosa teslim olmasıyla sonuçlanan Libya'ya askeri askeri müdahaleye katılmasından 7 yıl sonra devletin soruşturma komisyonu bir rapor yayımladı.

    Libya'da neler olup bittiğini bilmeden askeri müdahaleye katılma kararının alındığı, bunun yanlış bir karar olduğu sonucuna varan rapor, o zamanki karar alıcıların bugün nedamet getirmesine yol açtı. Hatta dönemin Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Støre, kendini aklamaya çalıştı. Støre, bir yandan Norveç savaş uçakları Libya'yı bombalarken diğer yandan Kaddafi tarafı ile muhalifler arasında barış kotarma çabasına girdiğini, fakat NATO yüzünden başarısızlığa uğradığını söyledi.

    'LİBYA'YI BİLMEDEN, SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDEN'

    Libya
    © REUTERS / Darrin Zammit
    Libya'da köle ticareti büyüyor
    Rapora göre o dönemde iktidarda olan İşçi Partisi ve Başbakan Jens Stoltenberg (kendisi 2014'ten beri NATO Genel Sekreteri), Libya'da neler olup bittiğine dair 'çok sınırlı bilgi sahibiydi', müdahalenin ne gibi vahim sonuçlara yol açabileceğine dair de öngörüde bulunmadı, ABD ile Fransa'nın öncülüğündeki hava saldırılarına katılma yönünde alelacele karar aldı, böylece Libya'nın İslamcı teröristlerle insan kaçakçılarının yuvasına dönüşmesine ve hala süren bir içsavaşa düşmesine katkıda bulundu.

    'GAZETELERDEN OKUYUP'

    Libya ordusu sözcüsü Ahmed Mismari
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Libya ordusu sözcüsü: Putin buradaki krize müdahale etmeli, Türkiye gibi dış faktörleri çıkarmalı
    Eski Dışişleri Bakanı Jan Petersen'in başkanlığındaki komisyonun raporunda ''Böyle durumlarda karar vericiler genelde medyadan ve diğer ülkelerden gelen haberlere güveniyor'' denildi.

    'NEREYE GİDİYORUZ' DİYE SORMAMIŞLAR BİLE

    'Libya'nın üzerine savaş uçaklarını göndermeden önce Norveç'i ne türden bir savaşın içine soktuklarının yetkililer tarafından değerlendirildiğine işaret eden yazılı bir belge bulunmadığının' altını çizen rapor, şu bilgileri paylaştı:

    KOALİSYONUN HAVA SALDIRILARININ YÜZDE 10'UNU NORVEÇ GERÇEKLEŞTİRDİ

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Eski Libya lideri Muammer Kaddafi
    © AP Photo / Christophe Ena
    'Sarkozy paramızı aldı, borcunu bombalarla ödedi'
    ''Norveç adına bombardımana katılan 6 F-16 savaş uçağı Mart-Temmuz 2011 arası 596 saldırı misyonu düzenledi, Libya'nın tepesine 588 bomba bıraktı. Bu da o yıl koalisyonun Libya'da düzenlediği tüm hava saldırılarının yüzde 10'una tekabül ediyor.''

    NORVEÇ: HEM SAVAŞIR HEM BARIŞ GİRİŞİMİNDE BULUNUR

    Norveçli siyasetçiler bu etik felaket ve dış politika fiyaskosuyla yüzleşirken dönemin Dışişleri Bakanı, bugünün İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Støre, Norveç'in gizli barış girişiminde bulunup Kaddafi ile Batı destekli İslamcı savaşçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalıştığını söyledi.

    Muammer Kaddafi
    © Sputnik /
    Kaddafi'nin hesaplarından 10 milyar euro 'uçtu'
    'KADDAFİ'NİN OĞLU İLE GÖRÜŞTÜM'

    Kendisinin Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam ile doğrudan temasa geçtiğini ve telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anlatan Støre, şu bilgileri paylaştı:

    'BARIŞÇI GEÇİŞE YOL AÇABİLECEK BELGE ÜZERİNDE UZLAŞMA'

    ''Bir yandan bombardıman devam ederken müzakereler 2011 baharı boyunca sürdü. 28 Nisan'da Kaddafi'nin temsilcileri ile muhalefet üyelerini Oslo'da bir otelde gizlice biraraya getirdik. Kaddafi'nin iktidarı bıraktığını açıklamasıyla barışçı bir geçiş dönemine yol açabilecek bir belge üzerinde anlaşmayı başardılar.''

    'MUHALİFLER AŞIRILIKÇI İSLAMCILARA SET ÇEKME SÖZÜ VERDİ'

    Hillary Clinton
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    Assange'dan Clinton'a: Libya kasabı
    Bu görüşmeye katılan muhaliflerden ''Aklı başında güvenilir insanlardı, İslamcı aşırılıkçı gruplardan kimseyi siyasi geçiş yönetimine kesinlikle dahil etmeme sözü verdiler'' diye söz eden İşçi Partisi lideri, şöyle devam etti:

    ''Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yakın ilişki içinde olmama rağmen, NATO'nun ağır topları ABD, İngiltere ve Fransa, Norveç'in bu barış girişimine destek vermedi.''

    Bunun nedenini ''Onları zarara uğratabilecek bir şey yoktu. Kaddafi'nin eninde sonunda devrileceği belliydi ve onlar da bakışlarını başka bir yöne çevirmişti. Libya'nın bu kadar büyük bir trajediye döüşmesinin sebeplerinden biri budur'' diye izah etti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 gönderecek
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet