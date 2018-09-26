Hahn'dan Türkiye'ye ekonomik yardım açıklaması: Kendilerinin yarattığı problemler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye'ye ekonomik yardım yapılması konusunda Die Welt gazetesine verdiği demeçte ülkedeki ekonomik sorunların Avrupa'nın müdahil olmasıyla çözülemeyeceğini söyledi ve siyasilerin sorumluluğuna dikkat çekti.

‘TÜRKİYE'DEKİ SORUNLAR, TEMELDE KENDİLERİNİN YARATTIĞI SORUNLAR'

Hahn, "Türkiye'deki mevcut ekonomik sorunlar temelde kendilerinin yarattığı sorunlar. Bu durum AB'nin ya da diğer üye ülkelerin Ankara'ya yardım paketi ya da kredi vermesiyle çözülemez. Burada hemen dahil olmamız için bir gereklilik göremiyorum" dedi.

© AP Photo / Darko Vojinovic Hahn: Türkiye'ye karşı yeni strateji belirleyelim

Hahn, Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ekonominin tekrar tırmanışa geçmesi için sağlam bir para politikası, bağımsız bir merkez bankası ve demokratik temellerin güçlü bir şekilde korunmasının yardımı olabilir" diyerek, "Ben burada sorumluluğun her şeyden önce siyasi liderlikte olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘GÜVEN ORTAMI OLUŞTUĞUNDA, ŞİRKETLER TEKRAR YATIRIM YAPABİLECEK'

© AFP 2018 / Jure Makovec AB Genişleme Müzakereleri Komiseri Hahn: Türkiye'ye çok sabır gösterdik

Ancak Hahn "istikrarlı ve başarılı bir Türkiye'nin" Avrupa için önemine de dikkat çekti. Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğini belirten Hahn, siyasi güven ortamı oluştuğunda Batılı şirketlerin de tekrar yatırım yapabileceğini söyledi.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının yaşanmasına yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.