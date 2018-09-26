İsviçre, Abramoviç'in vatandaşlığını 'kamu güvenliğine tehlike' gerekçesiyle reddetmiş

Tüm dünyada Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olarak tanınan Rusya-İsrail vatandaşı işadamı Roman Abramoviç'in 'güvenlik riski' oluşturduğu gerekçesiyle İsviçre'den vatandaşlık alamadığı belirtildi.

© AFP 2018 / HRVOJE POLAN Chelsea, stadyum projesini rafa kaldırdı, Abramoviç'in de İngiltere vizesine ihtiyacı kalmadı

İngiltere'de Skripal vakasının ardından Ruslara baskının arttığı dönemde vizesi yenilenmeyen ve bu yüzden İsrail vatandaşlığına geçmek zorunda kalan Roman Abramoviç'in vize sorunlaı baş göstermeden çok önce, Temmuz 2016'da İsviçre'ye vatandaşlık başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

KANTON YETKİLİLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Abramoviç, başvurunun reddedildiğini ve bunun nedenlerini haber yapmak isteyen İsviçre'nin en büyük medya grubu Tamedia'ya karşı giriştiği hukuk mücadelesini kaybetti. Tamedia'nın dün yayımladığı habere göre başvurunun yapıldığı Valais Kantonu'ndan ilkin olumlu yanıt alındı. Kanton yetkilileri ''çok cazip bir vergi mükellefi olacaksınız'' diyerek talebi memnuniyetle karşıladı.

FEDERAL YETKİLİLER MÜDAHALE ETTİ

© AFP 2018 / HRVOJE POLAN Chelsea, stadyum projesini rafa kaldırdı, Abramoviç'in de İngiltere vizesine ihtiyacı kalmadı

Ama sürece müdahele eden federal yetkililer, Ocak 2017'de göçmenlik yetkililerine gönderdikleri dosyada, Abramoviç'i vatandaşlığa almanın, 'kamusal güvenliğe tehlike oluşturabileceği' ve 'İsviçre'nin itibarına zarar verebileceği' iddiasında bulundu.

'KARA PARA AKLAMA, SUÇ ÖRGÜTÜ'

İsviçre Federal Emniyet Teşkilatı, Abramoviç'in 'kara para akladığı ve organize suç örgütleriyle bağlantıları olduğu şüphesi' üzerinden vatandaşlık almasına karşı çıktı.

POLİSE GÖRE 'YASADIŞI ELDE EDİLMİŞ SERVET'

© AFP 2018 / HRVOJE POLAN İngiltere’nin vizesini uzatmadığı Chelsea'nin sahibi Abramoviç, İsrail pasaportu aldı

Emniyet, Rus işadamı hakkında bu yönde resmi suçlama bulunmadığını, ama Runicom şirketiyle ilgili 1990'ların ikinci yarısında yürütülen soruşturma gibi örneklerden yola çıkarak, Abramoviç'in malvarlığının en azından kısmen yasadışı şekilde elde edildiği sonucunu çıkardığını rapor etti.

'TEK BİR RESMİ SUÇLAMA YOK'

Bunun üzerine Abramoviç İsviçre vatandaşlığı başvurusunu geri çekerken, haberin yayımlanmasının ardından avukatı Daniel Glasl ''Kara para aklama ya da suç örgütleriyle bağlantı iması tümden yanlıştır. Abramoviç, asla böyle şeylerle suçlanmamıştır ve suç sicili de yoktur.

'SERVETİNİN KAYNAĞINI SORACAKLARDI'

Abramoviç'in nisanda süresi dolan 3 yıllık İngiltere vizesini uzatabilmek için marttaki Skripal vakasının ardından servetinin nerden kaynaklandığı dahil pek çok sıkıştırıcı soruya cevap vermesi gerekecekti.

İSRAİL'İN EN ZENGİN KİŞİSİ OLDU © REUTERS / Tony O'Brien Chelsea hicri yeni yılı kutladı

Bunun yerine İsrail vatandaşlığına geçmeyi tercih eden Abramoviç, 12.5 milyar dolarlık net servetiyle İsrail'in en zengin kişisi oldu. Aynı zamanda Rusya'nın 11., dünyanın 140. en zengin kişisi olan Abramoviç, İsrail'de 10 yıl boyunca yurtdışında kazandığı para için vergi ödemeyecek ve bu gelirin kaynaklarını açıklamak zorunda olmayacak.

Yahudilerin İsrail vatandaşı olmasını sağlayan Geri Dönüş Yasası'ndna faydalanan Abramoviç, mayıs ayında özel jetiyle indiği Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail kimlik kartını almıştı.

Roman Abramovich LX-GVI private g650 landed TLV from Moscow today, apparently he's making Aliyah after being denied UK visa@AnshelPfeffer @planesonthenet pic.twitter.com/h3jS4NdV11 — avi scharf (@avischarf) 28 Mayıs 2018

​Ağustos ayı sonunda Rus işadamının Chelsea Futbol Kulübü'nü satmak için bir yatırım bankasıyla danışmanlık anlaşması yaptığı iddiaları patlak vermişti. Chelsea'yi 3 milyar sterlinden azına satmayı düşünmeyen Abramoviç'in rekor satış beklediği belirtildi.