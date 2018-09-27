İngiliz bloggerlar, Skripal şüphelilerinden birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olduğunu iddia etti

Bellingcat araştırmacıları ayrıca, Chepiga'nın '2. Çeçen Savaşı'nda kilit rol oynayan ve aynı zamanda 2014 sonlarında Ukrayna sınırında görülen' 14. Spetsnaz Tugayı'nda görev yaptığını ileri sürdü.
İngiliz Sky News televizyonu da İngiliz polisinin Skripal'i zehirlediği şüphesiyle daha önce pasaportlarındaki isimleri açıkladığı ve Rus askeri istihbarat servisi GRU için çalıştıklarını belirttiği 2 şüpheliden birinin Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu ileri sürdü. Polis, Chepiga'yı daha önce Ruslan Borişov olarak teşhis etmişti.
ZAHAROVA: GERÇEK DIŞI İDDİALARIN AMACI, DİKKAT DAĞITMAK
Öte yandan, konuya dair açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ruslan Boşirov'un 'gerçek kimliği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu iddiaların 'kamuoyunun dikkatini olaydan başka bir yöne çekmek' amacıyla gündeme getirildiğini kaydeti.
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