İngiliz bloggerlar, Skripal şüphelilerinden birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olduğunu iddia etti

İngiltere merkezli araştırmacı blogger grubu Bellingcat ve 'Insider Russia' isimli medya kuruluşu, Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki şüphelilerden birini, Rus askeri istihbarat servisinde albay olarak görev yapan Ruslan Boşirov olarak teşhis ettiklerini ileri sürdü.

Bellingcat'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bellingcat iki görevliden birinin gerçek kimliğini doğrulamayı başardı. 'Ruslan Boşirov' takma adını kullanan şüphelinin gerçek kimliği Albay Anatoliy Chepiga'dır. Bu kişi, Rusya'nın en üst nişanı olan Rusya Federasyonu'nun Kahramanı unvanını almıştır. Bellingcat'in teşhisinin ardından söz konusu şahsa ya da araştırmaya yakın olan çok sayıda kaynak, şüphelinin kimliğini doğrulamıştır."

Bellingcat araştırmacıları ayrıca, Chepiga'nın '2. Çeçen Savaşı'nda kilit rol oynayan ve aynı zamanda 2014 sonlarında Ukrayna sınırında görülen' 14. Spetsnaz Tugayı'nda görev yaptığını ileri sürdü.

İngiliz Sky News televizyonu da İngiliz polisinin Skripal'i zehirlediği şüphesiyle daha önce pasaportlarındaki isimleri açıkladığı ve Rus askeri istihbarat servisi GRU için çalıştıklarını belirttiği 2 şüpheliden birinin Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu ileri sürdü. Polis, Chepiga'yı daha önce Ruslan Borişov olarak teşhis etmişti.

ZAHAROVA: GERÇEK DIŞI İDDİALARIN AMACI, DİKKAT DAĞITMAK

Öte yandan, konuya dair açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ruslan Boşirov'un 'gerçek kimliği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu iddiaların 'kamuoyunun dikkatini olaydan başka bir yöne çekmek' amacıyla gündeme getirildiğini kaydeti.