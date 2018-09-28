‘İngiltere, Skripal olayında dahli olan 3. zanlının kimliğini tespit etti'

The Telegraph gazetesinin haberinde İngiltere terörle mücadele polisinin martta Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında yer alan 3. zanlığının kimliğini tespit ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre, 3. zanlı da Rus istihbarat servisi GRU'dan ve olayın planlanmasında diğer zanlılara yardım etti.

© REUTERS / TOBY MELVILLE İngiliz bloggerlar, Skripal şüphelilerinden birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olduğunu iddia etti

İngiliz polisi daha önce Skripalleri zehirleyenlerin Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olduğunu iddia etmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May de ikilinin GRU'dan Rus istihbarat subayı olduğunu söylemişti.

The Telegraph gazetesine göre, İngiliz terörle mücadele polisi olayda yer alan 3. zanlıyı tespit etti. Yine Rus istihbarat subayı olduğu kaydedilen zanlının zehirleme olayından önce keşif çalışmaları yaptığı ve diğer ikiliye olayı planlamada yardım etti.

İddiaya göre, 3. zanlı diğer zanlılara Skripal'in evinin yer aldığı sokağın planı ve evine girmek için hangi kapıyı kullandığı bilgisini verdi.

Haberde Skripal olayını soruşturan İngiliz polis teşkilatının konuyla ilgili bilgi vermeyi reddettiği de aktarıldı.

Londra'nın Rus istihbarat subayı olduğunu iddia ettiği iki zanlı Russia Today'e yaptığı açıklamada İngiltere'de turist olarak bulunduklarını ve istihbarat servisi ile bir alakalarının olmadığını söylemişti.

İngiltere merkezli araştırmacı blogger grubu Bellingcat ve 'Insider Russia' isimli medya kuruluşu da Boşirov'un istihbarat albayı olduğunu iddia etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu iddiaların kamunun dikkatini başka yöne çekmek amaçlı olduğunu belirtmişti.