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17:49 28 Eylül 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Can Dündar bir ajan, iadesini istemek en doğal hakkımız

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Merkel'le düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin Can Dündar'la ilgili sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. Türk yargısına göre bir mahkumdur. İadesini istemek en doğal hakkımızdır" dedi.

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bugün Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi. ​Steinmeier ile görüşen Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

    Erdoğan ile Merkel, yaklaşık 1 saatten fazla süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. ​Almanya Başbakanı Merkel, görüşme öncesi Türk bakanlarla da bir araya geldiklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için çaba sarfedileceğini söyledi.

    MERKEL: KALICI BİR EKONOMİK BÜYÜME SAĞLAYAN TÜRKİYE İSTİYORUZ

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS /
    Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım olmayacak
    "Suriye konusunda dörtlü liderler zirvesinin kasım ayında yapılması için çalışıyoruz" diyen Merkel; Rusya, Fransa, Türkiye ve Almanya'nın ortak Suriye toplantısı yapacağını ifade etti.

    Merkel, "Kalıcı bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye istiyoruz" dedi.

    Almanya Başbakanı, "15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz, daha önce de söyledim, asla kabul edilemez. Gülen hareketinin, PKK gibi (terör örgütü) olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

    ERDOĞAN: VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA 6 KRİTERİ EN KISA ZAMANDA YERİNE GETİRECEĞİZ

    Almanya Devlet Başkanı Frank Walter Steinmeier
    © REUTERS / Axel Schmidt
    Almanya Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ın ziyareti normalleşme anlamına gelmiyor
    Merkel'in ardından söz alan Erdoğan, "Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek şöyle etraflıca bu konuları görüşme fırsatı bulacağız; siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, turizme yönelik her alandaki konuları değerlendirem fırsatı bulacağız" dedi.

    Erdoğan, "Vize serbestisi konusundaki 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması, katılım müzakerelerinin canlanması hem Türkiye hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerinin kaprislerine, siyasi engelemelere rağmen diretilmesini istiyoruz" diye konuştu.

    'TÜRK EKONOMİSİNİN SAĞLAM OLDUĞUNU MERKEL'E İZAH ETTİM'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Erdoğan: Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur
    Almanya ile ekonomik ilişkileri önemsediklerini belirten, "Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumunu ve vermekte olduğu mesajları değerli buluyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

    — Ülkemiz diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı ve bunları bertaraf edebilecek güçtedir. Türk ekonomisinin sağlam olduğunu Merkel'e izah ettim.

    — Almanya'dan terör örgütleriyle daha etkin mücadele beklentilerimizi ve bu yöndeki taleplerimizi etraflıca ele aldık.

    — Türkiye ve Almanya, mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakarlıklar ortaya koyarak bu süreci yumuşatmıştır.

    'ÜLKEMDE BİLE BEĞENMEDİĞİM KARARLARIN VERİLDİĞİ ZAMANLAR OLMUŞTUR'

    Recep Tayyip Erdoğan 73. BM Genel Kurulu'nda konuştu.
    © REUTERS / Carlo Allegri
    Erdoğan: Brunson olayının ekonomimize etkisi yok, 'Bıraktım, git' diyemem
    - Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka. Birbirimize olan özgüvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.

    — "(Suçluların iadesi) Ülkelerimizin huzuru, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ediyor.

    — Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz. FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubu (Almanya) buralarda bulunuyor.

    — Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu. Türk yargısı, bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır.

    — Yarınki görüşmeyi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında önemsiyorum, yarın ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız.

    MERKEL: AKDERİTASYON İÇİN HUKUKİ ZEMİN VAR

    Toplantının soru yanıt bölümünde, iki lidere Türkiye'nin Almanya'dan iadesini istediği gazeteci Can Dündar soruldu.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / Tobias SCHWARZ
    Merkel: Toplantıya katılmamak Can Dündar'ın kendi kararı
    Dündar'ın neden toplantıya katılmadığına ilişkin soruya Merkel, "Kendi kararı" diye yanıt verdi.

    Merkel, "Adli yardımlaşma ile ilgili konuları tek tek ele almak istemiyorum. Dündar toplantıya katılmama kararını kendisi vermiştir. Yanlış anlaşılma olmasın, akredistasyon için hukuki zemin vardır. Eşitlik açısından bu hak tanınmıştır. Can Dündar'ın kendisi katılmama kararı verdi. Kendisi hakkında benim ve Erdoğan arasında farklı görüşler olduğunu teyit edebilirim" diye konuştu.

    'CAN DÜNDAR ARADAKİ BOŞLUĞU FIRSAT BİLEREK ALMANYA'YA GELDİ'

    Can Dündar
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Can Dündar: Erdoğan'ın basın toplantısına katılmayacağım
    Erdoğan ise Can Dündar'ın bir ajan olduğunu ileri sürerek, 5 yıl 10 aya mahkum olduktan sonra bir boşluktan yararlanarak Almanya'ya kaçtığını söyledi. İki ülke arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez. İfşa etmesi suçtur. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur, ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir. Bir suçluyu istemek Türkiye'nin en doğal hakkıdır" diye konuştu.

    Daha önce toplantıya katılarak Erdoğan'a soru soracağını açıklayan Dündar, toplantıdan hemen önce kararından vazgeçmişti.

    'ENVER ALTAYLI'YI TANIR MISINIZ? GEÇMİŞİNDE NELER OLDUĞUNU BİLİR MİSİNİZ?'

    Enver Altaylı'nın tutukluluğuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şunu kabul etmek lazım. Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini veya mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz" diye konuştu.

    MİT
    © AA / Arşiv
    Eski MİT mensubu Enver Altaylı tutuklandı
    Yargının bağımsızlığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

    "(Yargının) verdiği karara saygı duyulur. Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız o ayrı bir konu. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de Türk yargı sisteminin, Alman vatandaşları hakkında mesela tutuksuzluk kararını aldığı kişiler olmuştur. Tutuksuz yargılama kararı verdiği kişiler olmuştur ve serbest bırakmıştır ama tutuksuz yargılama suretiyle. İsim verdiğiniz Enver Altaylı, acaba ben sorsam 'Enver Altaylı'yı tanır mısınız?', 'Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz?', 'Bunun acaba Türkiye'nin istihbarat sisteminin içerisinde de dolaylı yer aldığını bilir misiniz?' diye sorsam acaba siz de bilir misiniz? Acaba bu istihbarat sisteminde daha sonra ne gibi işlevler görmüş? Acaba Türk yargısı, bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız."

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, ekonomi, FETÖ, Frank-Walter Steinmeier, Can Dündar, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
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