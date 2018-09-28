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05:55 29 Eylül 2018
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    Maurizio Zanfanti

    6000'den fazla kadınla birlikte olan 63 yaşındaki playboy son nefesini 'yatakta' verdi

    © Fotoğraf: Twitter
    Avrupa
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    Yaşamı boyunca 6000’den fazla kadınla birlikte olan ünlü 63 yaşındaki ünlü playboy, İtalya'nın Rimini kentinde 23 yaşında bir turist kadınla beraber olduğu sırada hayatını kaybetti.

    Playboy kapağı
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
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    Yerel bir haber ajansı olan Il Resto Del Carlino'nun haberine göre, İtalya'nın Rimini kentinde meydana gelen olayda, ‘Rimini'nin romesu' olarak da bilinen Maurizio Zanfanti'nin 23 yaşındaki turist bir kadınla ilişkiye girdiği sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

    SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİĞİNDE ZAFANTİ ÇOKTAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    İlişkiye girdikleri sırada Zanfanti'nin yere yığıldığı fark eden Romanyalı genç kadın, acil servisi aradı ve yardım istedi.

    Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Zanfanti'nin olay yerine geldiklerinde ölü olduğunu belirtti.

    ZANFANTİ'NİN KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI

    Olay hakkında hazırlanan raporda, bazı görgü tanıkları, turist kadının Zanfanti'nin kalp krizi belirtileri gösterdiği sırada üstünü giyindiğini belirtti.

    Öte yandan, hazırlanan raporda, Zanfanti'nin kalp krizi geçirdiği sırada birlikte olduğu turist kadını birkaç yıldır tanıdığı da yer aldı.

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    © Fotoğraf : Instagram/Tartakova
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    TEK BİR YAZ MEVSİMİ BOYUNCA 200 KADINLA BİRLİKTE OLMUŞ

    Tek bir yaz mevsimi boyunca 200 kadın ile birlikte olduğunu iddia eden ‘Zanza' lakaplı ünlü playboy, 70'lerde kentin uğrak mekanlarından olan ‘Patlat' isimli gece kulübünde ününü artırmaya başladığını biliniyor.

    Rimini Belediye Başkanı Andrea Gnassi tarafından ‘Gecelerin efsanesi' olarak tanımlanan Zanfanti verdiği bir röportajda, birlikte olduğu her bir kadını gerçekten sevdiğini dile getirmişti.

    Yıllar içinde Zanfanti ile birlikte olan birçok kadın, sahip oldukları çocukların babasının Zanfanti olduğu iddiasında bulunduğu belirtildi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    'BAZILARI ÇOKTAN EVLENDİ, HATTA BAZILARININ KIZLARI BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR'

    Daha önce birlikte olduğunu kadınların hala kendisini ziyaret ettiğini belirten Zanfanti, "Bazıları çoktan evlendi, hatta bazılarının kızları benimle görüşmek istiyor" dedi.

    Yaşamı boyunca 6000'den fazla kadınla birlikte olan ‘Gecelerin efsanesi', 2014 yılında Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, daha önceden spora gitmediği yönündeki iddiasını yalanlayarak, sık sık spora gittiğini itiraf etmişti.
    Zanfanti'ni verdiği röportajda, "Artık 59 yaşındayım, bu olaylar için fazla yaşlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Il Resto Del Carlino, Rimini Beledyesi, Bild, Rimini Belediye Başkanı Andrea Gnassi, Maurizio Zanfanti, Rimini, İtalya
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