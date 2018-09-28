Boris Johnson'dan Brexit planı: Süper Kanada

Theresa May'in yerine İngiltere Başbakanlığına geçmeye oynayan Boris Johnson, en az Kanada ile AB arasındaki anlaşma kadar gevşek bir serbest ticaret anlaşması talebiyle kendi Brexit planını sundu.

İngiltere'nin (Britanya) Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) referandumunun 'poster çocuğu' Boris Johnson, Haziran 2016 referandumunun üzerinden 2 yıldan uzun zaman geçmesine karşın çıkış sürecinin rayına oturmaması karşısında kendi planını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Başbakan Theresa May'in planını 'ahlaki ve entelektüel alçalma' diye niteleyerek temmuzda Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa etmiş olan Johnson'ın alternatif planı, 'Süper Kanada' adını taşıyor.

Daily Telegraph gazetesine 'Daha iyi bir Brexit planı' başlıklı makale yazan Muhafazakar Partili siyasetçi, May'in İngiltere-AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngören Chequers planının, halkın talebini yerine getirmediğini savundu.

A somewhat 'inflated' Johnson @BorisJohnson is gearing himself up to challenge May @theresa_may and the government to have his 'greedy' way!



No way, Johnson! One Trump is enough to contend with; you're too over inflated in mind, body and ego!https://t.co/04KzBm7xJO pic.twitter.com/JcowweUd8G — Joseph An Oilithrigh_EU #FBPE #FollowBackProEU (@AnOilithrigh) 28 Eylül 2018

Uygulamaya konulması halinde seçmenlerin kandırılmış olacağını öne süren Johnson, 'yarısı içeride yarısı dışarıda' yaklaşımının benimsenmesiyle hata yapıldığını dile getirdi.

'En az Kanada ile AB arasında yakın zamanda varılan anlaşma kadar gevşek bir serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini' iddia eden Johnson'ın 'Süper Kanada' planının anahatları şöyle:

Delighted that @BorisJohnson backs my ‘SuperCanada’ alternative: https://t.co/52DmlLyfIP — David C Bannerman (@DCBMEP) 28 Eylül 2018

* Tüm ithal ve ihraç ürünlere sıfır gümrük vergisi ve kotası uygulanacak

* Her iki tarafın ürünlerinin birbirlerinin standartlarını karşıladığını güvence altına almak için düzenlemeler yapılacak.

* Tedarik zincirini işler durumda tutmak için teknolojik çözümler üretilecek.

* Ürünler kadar hizmetleri de güvence altına alan bir anlaşma yapılacak.

Brexit müzakerelerindeki en hassas konuların başında gelen Britanya'ya bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki fiziki sınır konusunda ''Sert sınır olmayacak, kontroller sınırdan uzakta yapılacak'' görüşünü sundu.

There’s nothing ‘super’ about Boris Johnson’s tired old Brexit ideas | Sam Lowe https://t.co/ordPKVgRdI — The Guardian (@guardian) 28 Eylül 2018

Böyle bir anlaşmanın yapılabilmesi için İngiltere'nin 'zaman kazanmasının' zorunluğu olduğunu, geçiş sürecinin 2020 sonrasına uzatılması gerektiğini söyleyen Johnson, Muhafazakar Parti konferansının hemen öncesinde plan sunduğuna dikkat çekildi. Konferansta May, Brexit planını değiştirmesi konusunda milletvekillerinden baskı görebilir.