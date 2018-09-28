ABD'li 'sınır tanımaz' aşık Rusya'daki kız arkadaşını görmek için Ukrayna sınırını ihlal etmeye kalkıştı

Ukrayna-Rusya sınırındaki Harkov Bölgesi'ndeki sınır noktasında bisikletiyle sınırı yasadışı olarak geçmeye çalışan bir ABD vatandaşının gözaltına belirtildi.

Ukrayna Sınır Muhafızlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'daki kız arkadaşını görmek üzere biisikletine atlayan ABD vatandaşı, sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

© Fotoğraf: Facebook Kırım'dan İstanbul'a salla gelen Rus gezgin Burlak gözaltına alındı

Ukrayna-Rusya sınırına 10 metre kala fark edilen ve yakalanan ABD'li, kız arkadaşıyla görüşmek istediğini itiraf etti.

Vizesi olduğunu söyleyen ABD'li, bu nedenle Ukrayna üzerinden Rusya'ya geçme kararı aldığını söyledi.

Американец на велосипеде пытался покинуть Украину ради любимой в России https://t.co/itMmKPO6eQ pic.twitter.com/FyjPSp9gWL — РИА Новости (@rianru) September 28, 2018

​SINIR İHLALİ GİRİŞİMİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

© AP Photo / Santi Palacios Sınırdan geçerken durdurulan kadının valizinden ‘kaçak yolcu’ çıktı

Ancak sınır kapısı bulunmayan bir noktadan Rusya'ya geçme girişiminde bulunan ABD'li yakalanmaktan kurtulamadı.

İsmi açıklanmayan ABD vatandaşına sınır ihlali girişimi nedeniyle idari ceza verildi.