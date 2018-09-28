ABD'li 'sınır tanımaz' aşık Rusya'daki kız arkadaşını görmek için Ukrayna sınırını ihlal etmeye kalkıştı

Ukrayna Sınır Muhafızlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'daki kız arkadaşını görmek üzere biisikletine atlayan ABD vatandaşı, sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışırken gözaltına alındı.
Ukrayna-Rusya sınırına 10 metre kala fark edilen ve yakalanan ABD'li, kız arkadaşıyla görüşmek istediğini itiraf etti.
Vizesi olduğunu söyleyen ABD'li, bu nedenle Ukrayna üzerinden Rusya'ya geçme kararı aldığını söyledi.
Американец на велосипеде пытался покинуть Украину ради любимой в России https://t.co/itMmKPO6eQ pic.twitter.com/FyjPSp9gWL— РИА Новости (@rianru) September 28, 2018
SINIR İHLALİ GİRİŞİMİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
İsmi açıklanmayan ABD vatandaşına sınır ihlali girişimi nedeniyle idari ceza verildi.
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